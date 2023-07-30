Якщо сподобалася «червона квіточка»: два способи вкоренити троянду з подарованого букета

Після того, як досвідчені садівники розповіли, як врятувати від попелиці троянди на дачі, автори Telegram-каналу «Моя дача. Сад и огород» поділилися легким способом укорінення троянди з букета.

Так, спочатку верхню частину троянди зрізаємо гострим ножем. Залишаємо живець довжиною приблизно 25 см і прибираємо у нього все листя. Верхній зріз обробляємо воском, нижній — трохи обрізаємо.

Варіант 1

У 1 л води розчиняємо 1 ч. л. меду. Занурюємо живці в розчин на 1/3 і залишаємо на 12 годин. Потім ставимо живці у ємність з водою, так щоб вони були у воді наполовину.

Варіант 2

Живець ставимо у воду і додаємо 10 крапель свіжого соку алое. Слідкуємо за рівнем води, вона повинна доходити до ½ живця. Через 10 днів додаємо ще 5−7 крапель соку алое.

Виконуючи ці прості дії, можна вкоренити будь-яку квітку, що сподобалася.

Раніше «ФАКТИ» писали про п'ять найбільших помилок при вирощуванні троянд.

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