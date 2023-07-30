Експерт озвучив ідею угоди диктаторів путіна та лукашенка: до чого тут «вагнер»?

Нещодавня заява російського диктатора володимира путіна про те, що Польща хоче «напасти на білорусь» і «повернути собі» західну Україну, а також перекидання найманців чвк «вагнер» на територію білорусі навряд чи мають виключно маніпулятивний характер. Скоріше, це потенційна військова загроза, вважає журналіст Віталій Портников.

«Ми можемо говорити про потенційну військову провокацію. Я не вважаю, що їхні заяви мають лише риторичний характер. Але слід чітко розуміти, що ця провокація здійснюватиметься виключно приватною військовою компанією „вагнер“, а не регулярною російською чи білоруською арміями. У цьому й складається вся ідея угоди, яка проводилася в останні місяці», — заявив Портніков в інтерв'ю «Телеграфу».

За його словами, ця операція мала кілька етапів.

«Перший — це вимога міністерства оборони росії, щоб усі бійці підписали контракт з міноборони. Другий — це те, що цю вимогу підписав особисто президент росії володимир путін. Третій — бійці пвк «вагнер» відмовилися підписувати ці контракти.Четвертий — «вагнерівці» вимагають надати їм так звану автономію, тому й йдуть у так званий «марш справедливості». П'ятий — самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко вирішує допомогти путіну у відновленні стабільності росії і домовляється з «вагнерівцями» про перехід їхніх частин на територію білорусі Але так, щоб вони не підписували жодних контрактів з міністерством оборони!

Шостий — путін сам зустрівся з ними та запропонував підписати такі контракти, але вони так і не погоджуються. Як наслідок, путін немає жодної відповідальності за їхні подальші дії. Крім того, і сам лукашенко каже, що він не може впливати на «вагнерівців» та не може «стримувати їхні бажання «, — сказав Портніков.

Також він нагадав слова путіна про те, що якщо хтось зробить агресію на територію республіки Білорусь, то це розцінюватиметься як агресія проти російської федерації. При цьому, на думку Портнікова, нескладно уявити ситуацію, коли «вагнерівці» зроблять провокацію на території Польщі чи Литви.

«От Польща пред'являє претензії білорусам і росіянам, на що лукашенко і путін відповідають, що „ми не маємо жодного відношення до цих зеків та кримінальників“. Вони також скажуть, що коли ці люди йшли на москву, ви чомусь раділи, хоча ми вас попередили, що йдеться про небезпечних злочинців», — пояснив експерт.

Водночас, на думку експерта, подальший сценарій може розвиватися таким чином.

«Це все вистава, щоб створити умови для нападу на Польщу. І практика 2014 р. на території Донбасу може бути перенесена на територію Польщі. Тоді це вибір НАТО — вважати це атакою з боку росії чи ні. Уявімо, якщо вони не сприймуть це атакою Як гадаєте, „вагнерівці“ більше не здійснюватимуть такі рейди? Правильно, вони просуватимуть „червоні лінії“ все далі і далі. Одного дня вони дійдуть до Варшави…», — вважає експерт.

У той же час, як писали ФАКТИ, командувач Об'єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв вважає, що заходи, в яких беруть участь «вагнерівці», проводяться з метою психологічного тиску на Україну.

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