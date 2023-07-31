Рецепт чанахів від веселого стоматолога з Тернополя: готуються просто, а на смак — як «бомба-ракета»
Стоматолог з Тернополя Григорій Боднарчук, який веде кулінарних блог під ніком grishes_delishes, раніше ділився рецептом смачної закуски з червоної риби, огірка та авокадо, а наразі запропонував фоловерам приготувати за його рецептом чанахи.
«Зберігай рецепт чанахів, які просто готуються і на смак просто бомба-ракета», — запевнив він.
Інгредієнти:
- Свинина/курятина — 500 г;
- Картопля — 500 г;
- Морква — 100 г;
- Цибуля — 100 г;
- Квасоля консервована — 300 г;
- Спеції: італійські трави, паприка, лавровий лист, гранульований часник, приправа до свинини, сіль;
- Томатна паста або соус — 3 ст.л.;
- Борошно — 2−3 ст. л.;
- Часник — 4−5 зубчиків
- Олія для смаження;
- Вода — 1,5−2 л.
Приготування:
- Обсмажуємо овочі 8−10 хвилин, добавляємо спеції і одночасно на сковорідці смажимо м’ясо стільки ж часу.
- Додаємо до м’яса часник, борошно і смажимо ще 2−3 хв
- Перекидаємо все зі сковорідки в каструлі, перемішуємо і варимо 30 хвилин.
- Подаємо в тарілці або в традиційному горщику.
Раніше фуд-блогер ділився рецептом мексиканського супу з фаршем, томатом та бобовими.
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