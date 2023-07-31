Рецепт чанахів від веселого стоматолога з Тернополя: готуються просто, а на смак — як «бомба-ракета»

Стоматолог з Тернополя Григорій Боднарчук, який веде кулінарних блог під ніком grishes_delishes, раніше ділився рецептом смачної закуски з червоної риби, огірка та авокадо, а наразі запропонував фоловерам приготувати за його рецептом чанахи.

«Зберігай рецепт чанахів, які просто готуються і на смак просто бомба-ракета», — запевнив він.

Інгредієнти: Свинина/курятина — 500 г;

Картопля — 500 г;

Морква — 100 г;

Цибуля — 100 г;

Квасоля консервована — 300 г;

Спеції: італійські трави, паприка, лавровий лист, гранульований часник, приправа до свинини, сіль;

Томатна паста або соус — 3 ст.л.;

Борошно — 2−3 ст. л.;

Часник — 4−5 зубчиків

Олія для смаження;

Вода — 1,5−2 л.

Приготування: Обсмажуємо овочі 8−10 хвилин, добавляємо спеції і одночасно на сковорідці смажимо м’ясо стільки ж часу.

Додаємо до м’яса часник, борошно і смажимо ще 2−3 хв

Перекидаємо все зі сковорідки в каструлі, перемішуємо і варимо 30 хвилин.

Подаємо в тарілці або в традиційному горщику.

Раніше фуд-блогер ділився рецептом мексиканського супу з фаршем, томатом та бобовими.

Фото — скріншот

157

Читайте нас у Facebook та Instagram