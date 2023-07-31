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Події

Окупанти заявили про обстріл Донецька: горять авто, є жертва та поранені

12:41 31 липня 2023
Будинок у Донецьку, що горить

В тимчасово окупованому Донецьку у понеділок, 31 липня, знов пролунали вибухи.

Так званий «мер» Донецька Олексій Кулемзін заявив про обстріл центру міста, де нібито через «прильоти» спалахнули маршрутний автобус та дві автівка. Також повідомляється про постраждалих.

Пізніше він уточнив, що у Ворошилівському районі одна людина загинула, трьох було поранено.

Місцеві Telegram-канали показують результати «прильотів» по центру міста. Підтвердження від української влади про атаку на Донецьк наразі немає.

Нагадаємо, що днями у Козачій бухті поблизу тимчасово окупованого Севастополя вибухнув склад боєприпасів загарбників.

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