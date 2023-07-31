Припинення реєстрації безробітного в центрі зайнятості: кого це стосується

З 10 травня діє новий Порядок реєстрації, перереєстрації, зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затверджений Постановою Кабміну № 446 від 30 березня 2023 р.

Цією постановою, серед іншого, був розширений перелік підстав припинення реєстрації безробітного, пояснює «Юридичний порадник для ВПО».

«Тепер центр зайнятості припиняє реєстрацію безробітного і у разі:

1. Призначення грошової допомоги, компенсації та/або надбавки непрацюючій працездатній особі, яка фактично здійснює догляд

за дитиною з інвалідністю,

особою з інвалідністю I групи

або особою похилого віку, яка за висновком закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку.

Таке обмеження не поширюється на:

одиноких матерів (батьків), яка (який) здійснює догляд за дитиною з інвалідністю;

одного з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителя, опікуна, піклувальника дитини з інвалідністю підгрупи А, які відповідно до ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» мають право на призначення надбавки на догляд за дитиною.

2. Подання заяви про бажання здійснювати догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку або тривалістю, визначеною у медичному висновку.

3. Другої відмови під час воєнного стану від громадських та інших робіт тимчасового характеру (у разі відсутності підходящої роботи)".

Також таке обмеження не застосовується до членів добровольчих формувань територіальної громади, які відповідно до законодавства уклали контракт добровольця територіальної оборони на безоплатній основі (у межах дії цього контракту), за умови вияву їх наміру продовжувати таку службу та підтвердження їх зайнятості протягом нормальної тривалості робочого часу (40 годин на тиждень).

«На підтвердження кількості робочих годин такого добровольця командир добровольчого формування територіальної громади надає довідку за формою, затвердженою Державним центром зайнятості.

4. Перетину державного кордону у період реєстрації безробітного з:

дня встановлення факту перетину кордону (у разі неповідомлення про такий перетин протягом 3-ох робочих днів, що передують виїзду за кордон, або перебування за межами України більше встановленого законодавством строку);

15-го календарного дня безперервного перебування одноразово за межами України; 61-го календарного дня перебування за межами України сукупно протягом року (починаючи з дня набуття статусу зареєстрованого безробітного)".

Ба більше, це обмеження не поширюється на документально підтверджені випадки, пов’язані з виїздом зареєстрованого безробітного за кордон:

на лікування (у тому числі членів його сім’ї);

у зв’язку із смертю близьких родичів; нещасним випадком, що стався за кордоном із зареєстрованим безробітним або членами його сім’ї;

відсутністю транспортного сполучення та можливості повернення в Україну у зв’язку з карантином, надзвичайною ситуацією, надзвичайним станом або іншими обмежувальними заходами, що введені країною або транспортною компанією.

Незмінними підставами для реєстрації безробітного залишаються:

працевлаштування за наймом на умовах трудового договору (контракту);

укладення цивільно-правового договору про виконання робіт (надання послуг);

вступу на навчання за денною формою;

призову на військову службу або альтернативну (невійськову) службу;

подання зареєстрованим безробітним заяви про припинення реєстрації тощо.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що важливо знати щодо змін правил реєстрації та обліку безробітних.

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