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Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1987
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 49×57 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
Зіад Фазах прославився як поліглот, володар гучного титулу в Книзі рекордів Гіннесса, визнаний людиною, яка володіє 58 іноземними мовами.
Народився Зіад Юссеф Фазах 1954 року в ліберійській столиці Монровія. Інформації про життя Зіада не так багато, відомо лише, що зростав він у Бейруті, а пізніше переїхав до Бразилії, де мешкає й досі.
До своєї мети стати гіперполіглотом № 1 у всьому світі Фазах йшов досить довго. Поки що, нарешті, не заявив, що може розуміти і розмовляти 59 іноземними мовами. Його «протестували» на іспанському телебаченні, і, незважаючи на те, що деякі промахи були явними, Зіада Фазаха все ж таки визнали людиною, яка знає найбільше всіх мов у світі.
Офіційний запис у Книзі рекордів Гіннеса було зроблено у 1998 році. Щоправда тоді прозвучала цифра 58 мов.
Албанська, китайська, російська, фінська, грецька, вірменська, азербайджанська, болгарська, іврит, хінді, угорська, португальська, пушту, тюркська, узбецька — ось далеко не повний список мов, якими, як заявляє Зіад Фазах, він володіє.
Втім, кажуть, що під час ретельнішої перевірки він «завалив» кілька досить нескладних питань з російської, фінської, грецької та ще кількох мов. Так, Зіад не зміг відповісти на прості питання. Це відбувалося під час програми 'Viva el lunes' на чилійському телебаченні, і Фазаху поставили на грецькому запитання: 'Скільки днів ви збираєтеся провести тут, у Чилі?' Поліглот не зміг відповісти. Російською та хорватською мовами він не зміг відповісти на запитання: «Який сьогодні день тижня?», а також зовсім не зрозумів заданого питання китайською.
Тим не менш, Зіад Фазах стверджує, що може говорити, читати та розуміти 58 (або 59) мовами. У таких випадках нерідко можна почути коментар: «Говоріть і ви…» Але мені у зв'язку з цим згадався один старий кумедний анекдот у тему.
Почувши заяву сільського хвалько про те, що він знає три іноземні мови, друзі попросили його сказати щось англійською. «Хенде хох!» — відразу промовив хвалько. «Так це ж по-німецьки!?» «Так? — Не розгубився приятель. — Ну, тоді чотири…»
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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