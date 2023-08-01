Джордж Клуні розповів, ким мріють стати його діти-близнюки

Знаменитий актор Джордж Клуні, який нещодавно закликав світ знищити ПВК «Вагнер», і його дружина Амаль разом із дітьми проводять літо на озері Комо в Італії. У цьому мальовничому місці у 62-річного володаря «Оскара» і безлічі інших кінопремій вже давно є вілла. Він купив її ще до знайомства з Амаль. Будинок на озері довгий час слугував Джорджу холостяцькою берлогою, де він любив приймати друзів.

Але саме тут, в Італії, близько 10 років тому Клуні зустрів жінку, в яку закохався по вуха.

«Це було легко. У ту саму хвилину, коли вона увійшла, я був захоплений її чарами. І найцікавіше, що я не знав, чи сподобаюся я їй! А потім вона виявилася такою надзвичайно веселою, розумною, красивою, чудовою жінкою, і я просто був нею дуже захоплений і почав писати їй листи», — згадував Джордж своє знайомство з Амаль в одному з інтерв'ю.

Вони одружилися 7 вересня 2014 року. А 6 червня 2017 року Амаль народила близнюків — Олександра та Еллу.

Діти, за словами Клуні, обожнюють віллу в Італії. «Вони з нетерпінням чекають можливості зіграти у футбол у місцевому клубі. Вони також люблять малювати, і в них є справжні мольберти та фарби. Пейзажі на Комо приголомшливі» — розповів Джордж журналістам.

Актор також зізнається, з властивим йому почуттям гумору, що вони з Амаль припустилися великої помилки.

«Ми зробили справді дурість — діти побіжно говорять італійською. Я маю на увазі вільне володіння італійською. Але я не розмовляю італійською. Моя дружина не розмовляє італійською, тому Олександр і Елла використовують цю мову як зброю проти нас!» — заявив Клуні в одному з інтерв'ю.

Раніше «ФАКТИ» писали про мрію Бена Аффлека: «Хочу бути Джорджем Клуні, який продає текілу і каву. Тому що цей бізнес дає йому свободу знімати ті фільми, які він хоче!»

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