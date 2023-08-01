«Врятував сотні життів воїнів, заслуговує на звання Герой України»: побратим про загиблого добровольця

У травні 2023 року, під час боїв на Донеччині, захисника і його побратимів атакували російськими снарядами. Від отриманих поранень Юліан Матвійчук з Полтави помер у лікарні. Він нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно. Проте товариш та побратим захисника Ігор Скляр зареєстрував петицію щодо присвоєння звання Герой України добровольцю Юліану Матвійчуку посмертно. Вона вже набрала понад 10 тисяч голосів із 25000 необхідних.

«Юліан — молодший сержант, оператор-розвідник 2 розвідувального відділення розвідувального взводу 144 окремого батальйону територіальної оборони 116 окремої бригади територіальної оборони Сил Територіальної Оборони Збройних Сил України. Найкращий аеророзвідник на Мар’їнському напрямку, врятував сотні життів вояків, коригував знищення живої сили ворога та його техніки, з безкомпромісною впевненістю та рішучістю знищував ворогів точними влучаннями зі „скидів“, віртуозно виводячи дрони із зони дії ворожих РЕБ. Керівник фракції ВО „Свобода“ у Полтавській міській раді. Двічі обирався депутатом міської ради. Як політик, зробив великий внесок у розвиток Полтави та відновлення її української сутності. Як історик-практик, педагог та націоналіст, — зробив величезний внесок у виховання молоді Полтавщини активними громадянами з україноцентричним світоглядом, готовими до викликів війни. Був керівником робочої групи з першого етапу декомунізації топонімів Полтави. Завжди стояв на боці справедливості. Неодноразово у вуличних акціях протесту в перших лавах відстоював інтереси містян».

24 лютого 2022 року досвідчений воїн Юліан Матвійчук став на захист держави та вирушив виконувати завдання на кордон Сумської та Полтавської областей, де ворог колонами проривався на територію рідної області. Був звичайним солдатом, але досвідченим бійцем, тому брав на себе відповідальність у організації та побудові оборонних укріплень.

«Як досвідчений гранатометник, упродовж травня-серпня 2022 року виконував позаштатні обов’язки інструктора-гранатометника в своєму батальйоні: через його фахові навчання проходить кожен майбутній гранатометник. У липні 2022 року стає співініціатором створення зведеного підрозділу аеророзвідки в батальйоні. У вересні-листопаді 2022 року на Харківщині виконує бойові завдання з прикриття державного кордону. У грудні 2022 року як аеророзвідник виконує бойові завдання на кордоні Сумщини. У січні 2023 виконує бойові завдання в районі Соледара. З лютого 2023 він у складі батальйону почав працювати в районі Мар’їнки. Юліан став очима підрозділів 79 ОДШБ та 95 ОДШБ. Один з найуспішніших екіпажів в ОТУ „Донецьк“, командиром якого був Юліан, не зміг не привернути уваги ворога. Останнім виконаним завданням Юліана було коригування роботи важкої артилерії в районі Донецька».

За словами побратима, Юліан Матвійчук — символ української Полтави, символ українця майбутнього та військового таланту українців. Тому його внесок в розвиток і захист держави заслуговує на відзначення найвищою державною відзнакою — присвоєнням званням Героя України (посмертно).

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