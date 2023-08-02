Нічна атака дронів на Київ: з’явилися фото та відео наслідків удару окупантів

В ніч на середу, 2 серпня, російські війська здійснили чергову атаку дронами-камікадзе на Київ.

В ДСНС показали фото наслідків падіння уламків у Солом’янському районі міста.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено фасад адміністративної будівлі з 9 по 11 поверх. На місці обстрілу рятувальники обстежили пошкоджену будівлю. Пожежі не виникло, обійшлося без постраждалих.

У мережі з'явились ще декілька відео з місця падіння російських дронів.

Нагадаємо, вночі, 2 серпня, російська окупаційна армія за допомогою безпілотників атакувала Київ. В області фіксували рух ворожих дронів. По цілях працювали сили ППО. У столиці було чутно звуки вибухів. Зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття. Сили протиповітряної оборони України знищили всі «шахеди», якими росія атакувала Київ.

619

Читайте нас у Facebook та Instagram