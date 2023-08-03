Допоможуть дипломати: біженцям пояснили, як отримати оформлені в Україні документи

Українці, які під час війни виїхали за кордон, можуть дистанційно відновити втрачені документи, наприклад, ідентифікаційний код, чи подавати заяви на призначення пенсії, а також отримати замовлений у підрозділі Державної міграційної служби закордонний паспорт чи ID-картку, які не встигли отримати в Україні.

Як нагадують в МВС, наразі працює механізм пересилання паспортів з одного територіального підрозділу міграційної служби до будь-якого в іншому регіоні України, а також через МЗС України до закордонних дипломатичних установ і розміщених за кордоном представництв Центру обслуговування громадян «Паспортний сервіс».

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Щоб отримати за кордоном паспорт, потрібно звернутися до закордонної дипломатичної установи України з заявою про отримання в країні перебування закордонного паспорта або ID-картки. Заява має бути адресована тому територіальному підрозділу ДМС в Україні, в якому цей документ оформлювався.

«Треба врахувати, що отримання доставленого до дипломатичної установи документа здійснюється виключно за умови особистої присутності заявника або його законного представника (для дітей віком до 16 років). Доставка документа до установи здійснюється засобами дипломатичної пошти та складає від 3-х місяців», — йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, відстежувати готовність паспорта можна через онлайн-сервіс Державної міграційної служби України «Перевірка стану оформлення документів».

Нагадаємо, що своєчасно не отримані закордонні документи зберігаються у ЦНАПах та у центрах «Паспортний сервіс» ДП «Документ» ще певний час: закордонний паспорт громадянина України — 1 місяць, ID-картка — 3 місяці. У разі оформлення закордонного паспорта та ID-картки у «Паспортному сервісі» на території Європи, вони зберігатимуться там протягом 3 місяців.

Фото ДП «Документ»

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