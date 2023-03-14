Поки не закінчиться термін дії: у міграційній службі роз'яснили ситуацію з «неправильними» паспортами

Днями у Державній міграційній службі повідомляли, що через різне написання ім`я та прізвища у закордонному паспорті та ID-картці дійсним визнаватиметься документ, оформлений пізніше, зробили іншу заяву.

«На сьогодні паспорти, у яких різна транслітерація написання прізвища або імені, є чинними до закінчення строку їх дії. Такі документи будуть визнаватися недійсними або змінюватися лише за особистим зверненням особи за отриманням або обміном паспорта», — йдеться у повідомленні ДМСУ.

Зазначається, що на прохання особи під час подання заяви для оформлення паспортів, транслітерація може бути змінена і виконана відповідно до написання у раніше виданих на її ім’я паспортних документах або документах, виданих компетентними органами іноземної держави. При кожному оформленні паспортів людина власним підписом підтверджує правильність написання своїх персональних даних, у тому числі й написання транслітерації. Виникла ситуація, коли людина могла декілька разів змінювати транслітерацію.



Минулого року Україна отримала рекомендації Європейської Комісії із застереженням щодо необхідності врегулювання питання визнання недійсними паспортів, виданих одній особі у зв"язку зі зміною нею своїх персональних даних (у тому числі й транслітерації). Це також викликано тим, що громадяни України, перебуваючи в країнах ЄС, змінюючи персональні дані у своїх документах, вдаються до шахрайських дій.



Раніше в Мінреінтеграції розповідали, що нові документи, які громадяни оформили, але не встигли отримати через війну, зберігатимуться у ЦНАПах та у центрах «Паспортний сервіс» ДП «Документ»: закордонний паспорт громадянина України — 1 місяць, ID-картка — 3 місяці. У разі оформлення закордонного паспорта та ID-картки у «Паспортному сервісі» на території Європи, вони зберігатимуться там протягом 3 місяців. Після закінчення вказаних термінів, документи передають до територіальних підрозділів і відділів Державної міграційної служби України.

Фото зі сторінки ДМСУ у соцмережах

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