«Завдання не вбити, а важко поранити»: військовий експерт пояснив, чому для ЗСУ критично важливо вдвічі збільшити кількість втрат окупантів
Російський диктатор володимир путін розраховує на затяжну війну проти України, оскільки він розуміє, що ні на яке мирне здавання своїх територій Україна не піде, а боротиметься до виходу на держкордон. Про це заявив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт Роман Світан, пише OBOZREVATEL.
«Думаю, він точно планує війну на кілька років. Запущено на максимальний режим, 24/7, весь російський оборонпром, працює мобілізаційна система. Йде підготовка до мобілізації ще 200−300 тисяч осіб на вересень, законодавча база готова. А далі все залежатиме від допомоги нам наших союзників, від того, з якою інтенсивністю ми зможемо знищувати російські частини», — заявив він.
За словами військового експерта, ЗСУ мають збільшити втрати ворога щонайменше удвічі.
«Критичні втрати — це близько 100 тисяч росіян на місяць. У такому разі вони не зможуть відновлюватись. Мобілізаційна система видає 150−200 тисяч за три місяці, вона не зможе швидше готувати російські війська. Коли ми створимо втрати росіянам, удвічі більші за ті, з якими вони зможуть відновлюватися, це буде критичною проблемою для російської армії. Зараз ми знищуємо близько 500 російських військових на день. З урахуванням санітарних втрат, це до 1500 на день — стільки ми мінусуємо з поля бою. Отже, треба щонайменше збільшити ці показники вдвічі, щоб довести кількість тих, що вибули з поля бою, до 3 тисяч на добу. Тоді ми вийдемо на цифру близько 100 тисяч на місяць», — сказав Світан.
Він вважає, що треба в 2−3 рази збільшувати постачання бойової техніки та снарядів Україні, особливо артилерії.
За словами Світана, бійцям ЗСУ не обов’язково вбивати окупанта, а можно просто його сильно поранити.
«Справа не в тому, щоб убити росіянина. Справа в тому, щоб він більше не повернувся на поле бою. Завдати шкоди важкими „трьохсотими“ навіть краще. Окупант без руки, без ноги, без ока стає тягарем для російського суспільства. Тому завдання не вбити, а важко поранити», — пояснив експерт.
Як писали «ФАКТИ», раніше Роман Світан оцінив можливість захоплення пригожиним Києва з білорусі. А речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що втрати росії на Бахмутському напрямку вже більше, ніж радянська армія втратила під час війни в Афганістані.
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