«Дуже кайфове відчуття»: Євген Клопотенко поділився рецептом в’єтнамських булочок Бань Бао
В Україні все частіше кулінари пропонують приготувати екзотичні страви, популяризуючи кухні інших країн світу.
Відомий кулінар Євген Клопотенко запропонував українцям рецепт в’єтнамських булочок Бань Бао.
«В них стільки текстур і стільки смаків, що кусаєш і рецептори ніби пів світу об’їжджають. Дуже кайфове відчуття. Спробуйте і ви, щоб булочки Бань Бао побачили і ваше щасливе обличчя», — пише він.
Інгредієнти:
Тісто:
15 г пресованих дріжджів
200 мл теплої води
1 ст. л цукру
¼ ч. л солі
400 г борошна
2 ст. л олії
Начинка:
цибуля
морква
фарш з курки
соєвий соус
петрушка
Соус:
50 г томатноїпасти
50 мл меду
2 зубчика часнику
20 імбіру
перец чілі
Приготування:
Тісто: 15 г пресованих дріжджів розвести у 200 мл теплої води, додати 1 ст. л цукру і ¼ ч. л солі. Поступово підсипати 400 г борошна і замішати тісто. Додати 2 ст. л олії і ще раз вимішати. Ставите тісто підходити на 30−40 хвилин.
Начинка: натерти на дрібну тертку 1 морквину, додати на пательню 2 ст. л олії та зробити засмажку. Туди ж додати фарш. Смажити 5 хвилин. Додати 2 ст. л соєвого соусу та 70 г петрушки.
Соус: змішати на пательні 50 г томатної пасти, 50 мл меду, 2 зубчики часнику, перетертого в пюре, 20 г перетертого імбиру та ¼ подрібненого перцю чилі. Довести соус до кипіння.
Тісто розділити на 10−12 кульок, завернути в нього начинку. Викласти сформовані Бань Бао на пательню і смажити на олії 1−2 хвилини.
Потім додати трішки води, накрити пательню кришкою і готувати на повільному вогні ще 10−15 хвилин.
Викласти Бань Бао на тарілку, полити соусом.
Раніше ми розповідали, як приготувати смачний лечо за перевіреним рецептом Тетяни Литвинової.102