«Дуже кайфове відчуття»: Євген Клопотенко поділився рецептом в’єтнамських булочок Бань Бао

В Україні все частіше кулінари пропонують приготувати екзотичні страви, популяризуючи кухні інших країн світу.

Відомий кулінар Євген Клопотенко запропонував українцям рецепт в’єтнамських булочок Бань Бао.

«В них стільки текстур і стільки смаків, що кусаєш і рецептори ніби пів світу об’їжджають. Дуже кайфове відчуття. Спробуйте і ви, щоб булочки Бань Бао побачили і ваше щасливе обличчя», — пише він.

Інгредієнти:

Тісто:

15 г пресованих дріжджів

200 мл теплої води

1 ст. л цукру

¼ ч. л солі

400 г борошна

2 ст. л олії

Начинка:

цибуля

морква

фарш з курки

соєвий соус

петрушка

Соус:

50 г томатноїпасти

50 мл меду

2 зубчика часнику

20 імбіру

перец чілі



Приготування:

Тісто: 15 г пресованих дріжджів розвести у 200 мл теплої води, додати 1 ст. л цукру і ¼ ч. л солі. Поступово підсипати 400 г борошна і замішати тісто. Додати 2 ст. л олії і ще раз вимішати. Ставите тісто підходити на 30−40 хвилин.

Начинка: натерти на дрібну тертку 1 морквину, додати на пательню 2 ст. л олії та зробити засмажку. Туди ж додати фарш. Смажити 5 хвилин. Додати 2 ст. л соєвого соусу та 70 г петрушки.

Соус: змішати на пательні 50 г томатної пасти, 50 мл меду, 2 зубчики часнику, перетертого в пюре, 20 г перетертого імбиру та ¼ подрібненого перцю чилі. Довести соус до кипіння.

Тісто розділити на 10−12 кульок, завернути в нього начинку. Викласти сформовані Бань Бао на пательню і смажити на олії 1−2 хвилини.

Потім додати трішки води, накрити пательню кришкою і готувати на повільному вогні ще 10−15 хвилин.

Викласти Бань Бао на тарілку, полити соусом.

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