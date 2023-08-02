Будете взимку плескати в долоні від задоволення: смачнючий лечо за рецептом Тетяни Литвинової

Відома кулінарка Тетяна Литвинова вважає, що літні заготовки взимку — то чисте задоволення. Вона радить влітку побільше готувати варення, конфітюрів, закусок та салатів. Адже взимку це все буде дуже доречним.

Лечо — один з найулюбленіших салатів кулінарки. І вона ділиться рецептом його приготування.

Лечо

Продукти:

Баклажани 2,5 кг,

Перець 2,5 кг,

Морква 250 г,

Часник 50 г,

Розчин оцтової кислоти 9% 50 г,

Соус томатний 970 г,

Соняшникова олія 75 г,

Сіль 50 г,

Цукор 50 г.



Приготування:

Натерти моркву на середню терку. Нарізати баклажани кільцями і засипати сіллю. Дати постояти 10 хвилин, змити чистою водою і віджати. Нарізати перець трикутничками. Пробланширувати перець 1 хвилинку в окропі. З’єднати соус томатний, розчин оцтової кислоти 9%, олію, часник сіль та цукор і прокип’ятити 5 хвилин. Залити соусом перець та баклажани і варити до повної готовності овочів (приблизно 25−30 хв). Закрити в стерилізовані банки і перевернути до гори ногами до повного вистигання.

Тетяна пише, що це одеський перевірений рецепт, так що господині не будуть жалкувати, що витратили на нього час.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати салат з огірків на зиму без стерилізації.

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