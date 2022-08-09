Без Галкіна: Паулс розповів про повернення Пугачової до Москви

Після появи інформації про те, що Алла Пугачова підбирає школу для дітей у Ризі за підтримки своєї старовинної подруги Лайми Вайкуле, свій внесок у скарбничку чуток про Примадонну вніс композитор Раймонд Паулс.

86-річний артист давно знайомий із зіркою, вони багато співпрацювали та й досі підтримують зв'язок. Отже, навряд чи в словах Паулса можна сумніватися.

«Я з Аллою говорив, вона сказала, що повернеться з дітьми до Москви», — повідомив композитор у бесіді з виданням «Абзац».

Про те, чи приїде з Пугачовою Галкін, Паулс нічого не сказав. При цьому він раніше заявляв, що вважає Аллу Борисівну та Максима дуже талановитими артистами.

Як повідомляли «ФАКТИ», відомий пародист Максим Галкін на своїх концертах продовжує розповідати шанувальникам правду про війну в Україні. Його виступи у різних країнах світу відбуваються при повному аншлагу.



А в росії путінські пропагандисти випустили великий документальний фільм про Пугачову, в якому артистка показана зрадницею, ренегатом та «відрижкою єльцинського часу». Кіно настільки масштабно огидне, що це визнало навіть керівництво Першого каналу.

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