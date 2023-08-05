Підживіть цим огірки у серпні та правильно поливайте у спеку — зберете супербагатий врожай

Для того, щоб зібрати багатий врожай огірків, кущі слід не лише підживлювати, а й правильно поливати. Особливо у спеку, яка встановилася цими вихідними.

Як пише ресурс «Ідеї для дачі і будинку», в жарку сонячну погоду огірок випиває до трьох літрів води на добу.

Рослину не рекомендують поливати зі шлангу — потужний струмінь розмиває землю, пошкоджує коріння, листя та стебла.

Воду треба лити не на самі огірки, а на ґрунт. Між рослинами можна зробити борозенку та лити воду саме в неї.

Що ж стосується добрива влітку, то найкраще підійде настій коров'яка (1:10) або пташиного посліду (1:25).

Оскільки рослини погано переносять високу концентрацію добрив, то підживлювати краще частіше, але меншими дозами. Наприклад, кожні два тижні, розводячи на 10 л води 30−40 г комплексного добрива або ж по 15 г аміачної селітри, сульфату калію і подвійного суперфосфату на такий саме обсяг.

Досвідчені городники також рекомендують кожні 15 днів обробляють рослини кислим молоком або розчином аскорбінової кислоти (1 таблетка на 10 л води).

Також гарним підживленням для овочів на дачі може стати звичайний столовий оцет, який допомагає рослинам не тільки засвоювати важливі для них мікроелементи, а й боротися з нестачею вологи.

Зневоднені рослини добре реагуватимуть і на підживлення на основі насіння льону та кураги.

Фото Pixabay

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