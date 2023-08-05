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Книга рецептів

«Вам потрібно обов'язково це скуштувати: малосольні цукіні від судді «Майстер Шефа»

17:47 5 серпня 2023
Малосольні цукіні

Відомий український кулінар, суддя кулінарного шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський, який раніше розповів, як готувати кабачкові оладки, поділився рецептом приготування малосольних цукіні.

«Якщо раптом, друзі або родичі хочуть поділитися з вами кабачками, то можете сміливо брати — у мене є для вас чудовий рецепт, який вам треба обов’язково скуштувати!» — написав він в Instagram.

Інгредієнти:

- 900 г ще ніжних цукіні
- 3 чайні ложки солі
- 2 столові ложки меду
- 2.5 ст. ложки яблучного оцту
- 3−5 зубочки часнику
- 2 ложки олії
- пів пучка кропу

Спосіб приготування:

«Нарізаю кабачок 2−3 мм товщиною, кладу у миску, засипаю сіллю, добре перемішую, так щоб кожен шматочок був у солі і залишаю на пів години. Кабачки випускають дуже багато води. Досить добре відтискаю руками ломтики кабачка від води, потім додаю мед, яблучний або винний оцет (тут смак самі регулюйте), додаю тоненько нарізаний часник, кріп та олію. Знов все перемішую. І вже можна їсти. Помістіть на декілька годин в холодильник і точно готово. Смачного!» — написав Ярославський.

Як писали «ФАКТИ», раніше відома кулінарка Ольга Матвій розповіла, як приготувати рулет з кабачків, а відомий ресторатор Ектор Хіменеса-Браво поділився рецептом рулета із кабачків.

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