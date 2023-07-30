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Рулет із кабачків — чудова закуска до будь-якого столу від Ольги Матвій

17:05 30 липня 2023
Рулет із кабачків

Відома блогерка з Маріуполя Ольга Матвій, яка раніше поділилася рецептом салату з баклажанами, розповіла, як приготувати смачну закуску з кабачків.

Інгредієнти:

Кабачки або цукіні — 3 шт (маленькі)

Морква — 3 шт (маленькі)

Яйця — 2 шт

Борошно — 2 столові ложки

Сметана — 1 столова ложка

Сіль та перець за смаком

Крем сир — 2−3 столові ложки

Пучок будь-якої зелені

Часник — 2 зубчики

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати рулети з кабачків та баклажанів із курячим філе.

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