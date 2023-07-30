Рулет із кабачків — чудова закуска до будь-якого столу від Ольги Матвій
Відома блогерка з Маріуполя Ольга Матвій, яка раніше поділилася рецептом салату з баклажанами, розповіла, як приготувати смачну закуску з кабачків.
Інгредієнти:
Кабачки або цукіні — 3 шт (маленькі)
Морква — 3 шт (маленькі)
Яйця — 2 шт
Борошно — 2 столові ложки
Сметана — 1 столова ложка
Сіль та перець за смаком
Крем сир — 2−3 столові ложки
Пучок будь-якої зелені
Часник — 2 зубчики
Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати рулети з кабачків та баклажанів із курячим філе.7