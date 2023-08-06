Незважаючи на те, що сам депутат: 22-річний син нардепки втік з України за цинічною схемою

22-річний син народної депутатки від «Слуги народу» Олени Копанчук Дмитро виїхав з України під приводом супроводу батька з інвалідністю і не повернувся назад (за цією ж схемою діяв і депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський). Про це розповіли журналісти порталу NGL Media.

Примітно, що і сам Дмитро є чинним депутатом міськради від «Слуги народу» у маленькому містечку Рудки на Львівщині.

Як з'ясувалося, свою втечу він планував давно — минулого року, попри діючу заборону виїзду з країни для чоловіків призовного віку, тричі побував за кордоном, і принаймні двічі — як водій водій-волонтер через систему «Шлях».

І ось 1 січня 2023 року депутат перетнув українсько-польський кордон на новенькій Toyota Land Cruiser Prado 150, що належить компанії «Гідросвіт», де він є співвласником. Офіційною підставою для виїзду став супровід його батька, 46-річного Володимира Копанчука з другою групою інвалідності, доцента кафедри кримінального права Хмельницького університету управління та права. У лютому хворий повернувся в Україну разом з колишнім бізнес-партнером Олени Копанчук, але Дмитро досі перебуває за межами країни в порушення законодавчої вимоги повернутися в країну не пізніше, ніж супроводжувана особа з інвалідністю.

Нагадаємо, що нині у Раді готуються запровадити кримінальну відповідальність для частини «волонтерів», які використовують систему «Шлях» незаконно.

Фото з соцмереж

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