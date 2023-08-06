«Узаконення рабства»: українці обурилися пропозицією заборонити чоловікам виїзд за кордон після війни

В Україні триває режим воєнного стану, продовжується мобілізація. Разом з тим багато військовозобов'язаних чоловіків шукають шляхи, як ухилитись від призову до війська та виїхати за кордон.

Керівник Інституту майбутнього та ексрадник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко запропонував заборонити чоловікам виїздити за межі України принаймі ще на три роки після завершення війни, аби поліпшити демографічну ситуацію.

Про це він написав у своєму Facebook.

«Одним махом відкрити кордони, як це було до 24.02.22 — це означає втратити плюс мільйон. Зараз за кордоном близько 7 млн людей, повернеться половина. Всі ті, хто пише про комплексні заходи по поверненню — лукавлять. Ніяких реальних комплексних заходів нема і не буде. На жаль», — написав Денисенко.

Така заява викликала бурхливе обговорення у мережі. Українці наголошують, що таке рішення було б неконституційним й порушувало б права людини.

В МВС були змушені швидко відреагувати на слова ексрадника. Висловлювання пана Денисенка назвали «його особистою думкою» й попросили не вважати це офіційною позицією МВС.

Також наголосили на тому, що Вадим Денисенко вже не є «радником міністра внутрішніх справ».

«На численні запити журналістів повідомляю офіційно: Вадим Денисенко не є радником міністра внутрішніх справ», — зазначила речниця МВС України Мар'яна Рева.

В коментарях до посту Денисенка українці пишуть, що це повернення до тоталітарних звичок, згуба для нації, бо з такої «поліцейської» країни точно втечуть всі, хто може.

«Ми — не ваше майно», «Ми — не раби», — пишуть коментатори.

Крім того, учасники дискусії справедливо зауважили, що така заборона може ще більше спонукати українців залишатися за кордоном. Адже необхідно враховувати не лише обов’язки, а й права людини.

Як повідомляли «ФАКТИ», на днях стало відомо, що 22-річний син народної депутатки від «Слуги народу» Олени Копанчук Дмитро виїхав з України під приводом супроводу батька з інвалідністю й не повернувся назад. Це непоодинокий випадок виїзду чоловіків призовного віку за межі України під час війни.

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