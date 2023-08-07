В Україні багато господинь люблять влітку заготовляти на зиму огірки. Telegram-канал «Ідеї для сніданку та вечері» розповів про добавку, яка зробить мариновані та солоні огірки надзвичайно хрусткими.

«Хитрість наших бабусь: вони додавали цей інгредієнт при засолюванні огірків. Ця добавка зробить мариновані та солоні огірочки надзвичайно хрусткими, а ще вбереже банки від мікробів. У виборі спецій для закрутки огірків господині зазвичай дотримуються класичного набору: парасольки кропу, зубчики часнику, листя смородини і вишні. Але є один рідкісний інгредієнт, про який знають далеко не всі. Тим часом він робить огірки більш щільними і зводить до мінімуму ризик бродіння. І ця добавка — дубовий лист. Два-три листочки на банку — і огірочки виявляться під захистом дубильних речовин. Навіть за кілька місяців вони залишаться хрусткими і „бадьорими“», — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Зазначимо, що листя треба збирати з дерева, що росте подалі від доріг та підприємств. Краще використовувати молоденькі листочки з кінців пагонів. Перед засолюванням або маринуванням листочки треба добре помити та обдати окропом.

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати салат з огірків на зиму без стерилізації, а також про те, як приготувати смачні хрусткі огірки з гірчицею на зиму.

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