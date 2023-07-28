Квашені огірки з чилі та хроном: рецепт від відомої кулінарки Оксани Вознюк

Огірки зараз так і просяться, щоб їх заквасили. Та у багатьох бажаючих виникає питання: який рецепт краще використати? Хочеться, щоб огірки вийшли смачні, а заквашування не потребувало багато часу та сил.

Рецептом смаколика з «ФАКТАМИ» поділилась відома кулінарка Оксана Вознюк, яка раніше пропонувала приготувати пхалі зі шпинату з зернами гранату.

- Я люблю гострі огірочки, тому і додаю в них чилі та хрін, але їх можна не використовувати, якщо ви не любите гостроту, — говорить Оксана Вознюк.- Рецепт дуже простий.

Квашені огірочки з чілі та хроном

У банку (3 л) на дно кладемо сушений кріп з зернами, 3 зубчики часнику, листя хрону, листя вишні, чилі, хрін. Далі викладаємо огірочки і заливаємо соляним розчином.(2 ложки солі з гіркою (60 г) на 1 л теплої води).Залишаємо огірочки в теплому місці для заквашення на 3−5 днів. Доки будуть кваситись, буде утворюватися на поверхні піна. Коли вона спаде, тоді вони готові до закривання.

Я беру кришку з дірками та зливаю розсіл з огірків, доводжу його до кипіння та заливаю назад у банку і закатую простерилізованою кришкою.

На дні банки може утворитись осад, тому перед закаткою я промиваю огірки, вливши туди теплу воду і виливши її через кришку з отворами. Перевертаю банки та накриваю теплою ковдрою, доки вони не охолонуть.

Бажаю усім смачних огірочків !

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Фото з альбому Оксани Вознюк

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