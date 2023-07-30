Салат з огірків на зиму без стерилізації: швидко і доступно кожному
Цей консервований салат з огірків — чудовий спосіб використати та заготовити огірки-переростки, які виявилися «некондицією» для засолювання чи маринування. Його великий плюс — він готується без стерилізації. Салат виходить смачним та кисло-солодким, пояснює фудблогерка Юлія Ковальчук.
Інгредієнти:
- Огірки — 4 кг
- Цибуля — 0,5 кг
- Кріп — великий пучок
- Кам'яна сіль — 3 ст. л.
- Цукор — 6 ст. л.
- Рослинна олія — 250 мл
- Оцет 9% - 200 мл
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