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Салат з огірків на зиму без стерилізації: швидко і доступно кожному

20:45 30 липня 2023
Салат з огірків на зиму

Цей консервований салат з огірків — чудовий спосіб використати та заготовити огірки-переростки, які виявилися «некондицією» для засолювання чи маринування. Його великий плюс — він готується без стерилізації. Салат виходить смачним та кисло-солодким, пояснює фудблогерка Юлія Ковальчук.

Інгредієнти:

  • Огірки — 4 кг
  • Цибуля — 0,5 кг
  • Кріп — великий пучок
  • Кам'яна сіль — 3 ст. л.
  • Цукор — 6 ст. л.
  • Рослинна олія — 250 мл
  • Оцет 9% - 200 мл

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати ікру з кабачків за «рецептом Верки Сердючки» та помідори без оцту на зиму.

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