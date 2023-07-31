Збираємо картоплю: прості лайфхаки, щоб зрозуміти, що час збирати врожай

Якщо ви хочете зберігати вирощену в домашніх умовах картоплю після збору врожаю, вам слід вибрати сорт, якому потрібно щонайменше чотири місяці для дозрівання, тому що дуже ранні сорти не можуть зберігатися. Підходять так звані середньоранні, середньопізні та пізні сорти. Час збору врожаю для цієї групи починається приблизно в середині серпня. Якщо ви не пам'ятаєте, який саме сорт насіннєвої картоплі ви посадили, ви можете легко зорієнтуватися за надземною частиною рослини — бадиллям. Поки листя і стебла зелені, бульби знаходяться у фазі росту.

Приблизно через два-три тижні після того, як листя і стебла стануть коричневими і висохнуть, настає час збирати врожай. Щоб не пошкодити бульби, рекомендується використовувати вила або картоплекопалку. Для перевірки найкраще викопати рослину. Якщо бульби легко відриваються, а шкірка не стирається пальцями, час збирати врожай. Надземне бадилля також видаляємо, пише Norddeutscher Rundfunk.

Якщо рослини картоплі уражені такими хворобами, як фітофтороз, листя і стебла слід викидати не в компост, а разом з побутовими відходами або в контейнер для органічних відходів, щоб запобігти подальшому поширенню патогенів.

Картоплю, яка виросла надто близько до поверхні і тому позеленіла, не можна їсти. Вона містить соланін, слаботоксичну речовину рослинного походження.

Пошкоджена картопля непридатна для зберігання, її потрібно негайно з'їсти.

Ідеальне місце для зберігання картоплі — сухе, темне, провітрюване приміщення з температурою близько п'яти градусів. Для цього підійде, наприклад, природний земляний погріб. Важливо: не мийте картоплю перед зберіганням. При температурі нижче трьох градусів частина крохмалю перетворюється на цукор. Картопля стає солодкою на смак. Занадто висока температура стимулює проростання.

Раніше «ФАКТИ» писали, як зробити так, щоб картопля не гнила у погребі.

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