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Маск і Цукерберг розповіли про підготовку до поєдинку: де можна буде подивитися бій

10:20 8 серпня 2023
Цукерберг і Маск

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що його поєдинок з Марком Цукербергом транслюватиметься в X (нова назва Twitter). Детальнішої інформації про можливий бій без правил бізнесмен не повідомив.

Натомість поділився з передплатниками X інформацією про те, як він готується до бою. «Я підіймав важкі речі протягом дня, готуючись до бою… Усі доходи підуть на благодійність для ветеранів», — додав Маск.

За чутками, Цукерберг теж не марнує час. Він навіть встановив біля свого будинку справжній восьмикутник (Октагон, у якому проводяться бої без правил у Лас-Вегасі). Щоправда, дружина Марка від цієї ідеї не в захваті.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», у червні два американські мільярдери зчепилися один з одним у мережі через запуск корпорацією Meta Цукерберга нової соцмережі під назвою Threads. Експерти вважають, що вона за своїми функціями дуже схожа на Twitter і здатна стати для компанії Маска серйозним конкурентом. Ілону це не сподобалося. Він кинув виклик Марку, який погодився на реальний поєдинок.

Вдень 6 серпня Цукерберг відповів Маску в Threads: «Хіба нам не слід використовувати надійнішу платформу, яка справді може збирати гроші на благодійність?»

Погодьтеся, уїдлива й неприємна для Ілона відповідь. Але на цьому Марк не заспокоївся. Він додав: «Я готовий хоч сьогодні. Я запропонував 26 серпня, коли Маск вперше кинув виклик, але він не підтвердив дату. Іншого від нього я й не чекав».

Нагадаємо, що компанія Ілона Маска Twitter погрожує судом корпорації Марка Цукерберга Meta через новий проєкт — соцмережу Threads.

Читайте також: Ілон Маск створив компанію для роботи на ринку штучного інтелекту

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