Ілон Маск створив компанію для роботи на ринку штучного інтелекту

Американський мільярдер Ілон Маск, який входить до першої п'ятірки найбагатших людей у світі, виступив із гучною заявою. Бізнесмен оголосив про початок роботи своєї нової компанії, яка отримала назву X.Ai. За словами Маска, вона займатиметься суто питаннями штучного інтелекту.

«Мета X. Ai — осягнути справжню природу Всесвіту», — написав Ілон у Twitter.

Компанія, як з'ясувалося, була зареєстрована в Неваді ще у квітні. Але зараз вона офіційно приступила до роботи.

Західні ЗМІ зазначають, що X. Ai стала третім великим гравцем на ринку ШІ (штучний інтелект) поряд із компанією Open AI, яка створила перший чат-бот ChatGPT, і Google. Цей інтернет-гігант у березні запустив свій чат-бот під назвою Bard.

Маск підкреслює, що X. Ai буде управлятися окремо і незалежно від інших його компаній. Нагадаємо їхній список — Tesla, SpaceX, Twitter, Neuralink і Boring Co.

У середу, 12 липня, Ілон представив сайт X.Ai. Там стверджується, що основу штату складають 12 фахівців у галузі комп'ютерних розробок, включно зі штучним інтелектом. Деякі з них раніше працювали в Google, Microsoft, а також викладали в різних американських і канадських університетах.

Які суми Маск вклав у цей проект, поки що невідомо. ЗМІ роблять різні припущення. Як приклад наводять Open AI, якій розробка чат-бота обійшлася в 13 млрд доларів.

Реакція на заяву Маска неоднозначна.

«Ілон — один із найвидатніших підприємців нашого часу», — заявив Рід Хоффман, співзасновник соцмережі LinkedIn і стартапу Inflection AI. Він вважає, що у Маска є всі підстави і можливості посісти своє місце в галузі створення і розвитку штучного інтелекту.

Інші коментатори звинувачують Маска в лицемірстві. Йому тут же пригадали дві речі. Перше — у березні Ілон підписав відкритий лист, у якому багато провідних фахівців у галузі комп'ютерних технологій та інтернету закликали колег зробити паузу в розвитку ШІ. При цьому Маск особисто називав ШІ екзистенціальною загрозою, а дослідження в цій галузі — вкрай небезпечними.

Друге — Ілон звинувачує Марка Цукерберга в крадіжці ідей у зв'язку із запуском нової соцмережі Threads. Маск вважає, що вона повністю копіює Twitter і стверджує, що Цукерберг переманив до себе фахівців, які раніше працювали в Twitter. А тепер з'ясовується, що Ілон сам зібрав команду експертів, які перейшли в його проєкт з інших компаній. До речі, сам Ілон Маск у минулому брав участь у створенні чат-бота ChatGPT, але 2018 року покинув раду директорів Open AI.

Раніше «ФАКТИ» писали, що федерація боїв без правил організовує поєдинок між Маском і Цукербергом. Мільярдери налаштовані рішуче.

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