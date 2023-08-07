Меган Маркл та принц Гаррі купили за 4 млн доларів права на екранізацію роману

Герцог і герцогиня Сассекські справді втомились говорити про себе та більше не мають наміру знімати документальні фільми або розповідати знову й знову в подкастах, як несправедливо з ними повелася британська королівська родина. Однак каліфорнійське життя в особняку вартістю 14 млн доларів вимагає високих доходів. Як вже повідомляли «ФАКТИ», Сассекси втратили багатомільйонну угоду зі Spotify, на даний момент у них залишається тільки контракт з Netflix.

Керівництво цього стрімінгового гіганта тисне на принца Гаррі та Меган Маркл, вимагаючи нових проєктів. Герцог та герцогиня вирішили спробувати себе в ролі кінопродюсерів. Західні ЗМІ з'ясували, що Сассекси отримали права на екранізацію роману Карлі Форчун «Зустріти мене на озері».

Скільки точно їм довелося заплатити, не повідомляється. Експерти з питань авторських прав вважають, що угода коштувала Гаррі та Меган близько 4 млн доларів.

За чутками, Карлі Форчун була не в захваті від того, що права купили Сассекси. Вона віддала б перевагу досвідченішим продюсерам. Очевидно, її переконало керівництво видавництва Penguin Random House, яке раніше опублікувало мемуари Гаррі «Запасний». Також подейкують, що Меган підняла на ноги усі свої зв'язки у Голлівуді та їй допомогли налагодити особистий контакт із Карлі.

«Зустріти мене на озері» — історія подружжя з безліччю пікантних та драматичних подробиць, таких як «дитяча травма через втрату батька в автокатастрофі, психічне здоров'я та післяпологова депресія». Плюс у книзі багато сексу. Також персонажі вживають наркотики.

Усього цього цілком вистачить, щоб продюсерський кінодебют Сассексів виявився успішним. Однак початок роботи над фільмом зупинився одразу через страйк сценаристів і акторів у США.

Раніше стала відома причина втрати принцом Гаррі та його дружиною 20 млн доларів.

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