У Греції перед матчем Ліги чемпіонів зарізали вболівальника: там за два дні грати «Динамо» (відео)

Жахливі новини приходять з Греції, де київське «Динамо» 10 серпня має зіграти з «Арісом». 22-річний уболівальник АЕКа загинув внаслідок заворушень, які сталися напередодні увечері біля стадіону в Афінах перед матчем 3-го відбірного раунду Ліги чемпіонів АЕК — «Динамо» (Хорватія), повідомляє sport24.gr.

За інформацією ЗМІ, не зважаючи на заборону УЄФА (гостьовим фанатам не дозволено вхід на стадіон), близько сотні вболівальників команди із Загреба прибули на машинах до столиці Греції та попрямували на метро до домашньої арени АЕКа.

Пізно ввечері там почалася запекла бійка між фанатами двох клубів із застосуванням коктейлів Молотова, кийків та гострих предметів.

Поліція, що прибула, провела масові арешти, а вісім осіб (п'ятеро греків і троє хорватів) опинилися в лікарні. Один із них невдовзі помер після множинних поранень гострим предметом.

Повідомляється, що загалом було затримано 98 осіб. Серед них — 82 хорвати, один австрієць, один боснієць, один албанець, один німець і двоє греків. Доправлені до лікарні також перебувають під наглядом поліції.

Нагадаємо, що грецький футбол роками був затьмарений насильством з боку вболівальників, через що уряд країни посилив покарання хуліганам. Досить згадати, що минулого року під час заворушень між уболівальниками «Аріса» та ПАОКа загинув 19-річний уболівальник. У результаті сімох хуліганів засудили до довічного ув'язнення, а ще п'ятеро отримали по 19 і більше років ув'язнення. Відомі своєю крутою вдачею і фанати загребського «Динамо», яких називають «погані сині хлопчики». Свідченням цього є трагедія в Афінах.

До речі, проведення матчу АЕК — «Динамо» перебуває під питанням. Рішення прийматиме УЄФА.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що олімпійського чемпіона з футболу жорстоко побили незадоволені фанати.

Фото sport24. gr

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