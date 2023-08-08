Хто отримає виплати до Дня Незалежності України: фахівець дала роз’яснення

21 липня Кабінет Міністрів ухвалив Постанову «Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань», відповідно до якої держава забезпечить до Дня Незалежності України разову грошову виплату ветеранам війни, постраждалим від нацистських переслідувань, громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і відзначились, боронячи власну країну. Хто отримає кошти і в якій сумі — пояснення дала адвокатка Аліна Вдовцова, яка раніше розповідала про нюанси утримування людини з інвалідністю її працездатними родичами.

«Виплати зможуть отримати особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

І групи — 3 100 грн.;

ІІ групи — 2 900 грн.;

ІІІ групи — 2 700 грн.

А також

учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків — 1000 грн.

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною — отримають 3 100 грн.

Отримають кошти і

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге — 650 грн.;

члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України — 1 000 грн.;

учасники війни та колишні в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним режимом у тилу ворога — 450 грн".

Розмір грошової допомоги обчислюється, виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 2 093 грн.

Для осіб з інвалідністю коефіцієнт складає:

І група — 150%;

ІІ група — 140%;

ІІІ група — 130%.

Для виплати учасникам бойових дій застосовується коефіцієнт — 50%, для членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України — 30% та учасникам війни — 20%.

Кошти нараховуються Пенсійним фондом на підставі заявки на фінансування виплати разової грошової виплати до Дня Незалежності України. Пенсійний фонд формує заявку на фінансування грошової допомоги та витрат на оплату послуг і подає її Мінсоцполітики до 10 серпня поточного року.

Кошти для щорічної виплати перераховуються Мінсоцполітики на окремий рахунок Пенсійного фонду України, відкритий в АТ «Ощадбанк».

Якщо виплати немає до 1 жовтня, потрібно звертатися до Пенсійного фонду (його територіального органу за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) та отримати її до 1 листопада поточного року.

Раніше «ФАКТИ» інформували, кому з українців потрібно звернутись до Пенсійного фонду із заявою щодо виплат до Дня Незалежності.

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