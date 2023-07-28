«Доказів надавати не потрібно»: адвокатка про нюанси утримування людини з інвалідністю її працездатними родичами

Нещодавно Верховна Рада ухвалила Закон № 9342 «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану», яким по суті скасувала право на відстрочку від мобілізації тих, хто має родичів з інвалідністю.

Відтепер абзац 11 частини 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» звучить так: не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані: які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати.

Іншими словами, для підтвердження права на відстрочку необхідно додатково подати докази відсутності інших працездатних осіб, які повинні утримувати особу з інвалідністю, в іншому випадку такі військовозобов'язані можуть бути мобілізовані, пояснює адвокатка Аліна Вдовцова.

Фахівець наголошує, що працездатними особами, які зобов’язані відповідно до закону утримувати осіб з інвалідністю, тобто матеріально їх забезпечувати, є:

чоловік/дружина — за умови, що один із подружжя потребує матеріальної допомоги, а інший може надавати таку допомогу;

батьки — повнолітніх непрацездатних дочку/сина, за умови, що вони потребують матеріальної допомоги, а батьки можуть надавати таку допомогу;

повнолітні дочка/син — за умови, що батьки непрацездатні та потребують матеріальної допомоги;

повнолітні внуки/правнуки — за умови, що непрацездатні баба/дід, прабаба/прадід потребують матеріальної допомоги і у них не має чоловіка/дружини, повнолітніх дочки/сина, або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання, за умови, що повнолітні внуки/правнуки можуть надавати матеріальну допомогу;

повнолітні брати/сестри — за умови, що непрацездатні повнолітні брати/сестри потребують матеріальної допомоги, якщо вони не мають чоловіка/дружини або повнолітніх дочки/сина, за умови, що повнолітні брати/сестри можуть надавати матеріальну допомогу;

падчерка/пасинок — за умови, що мачуха/вітчим потребують матеріальної допомоги і якщо вони надавали падчерці/пасинкові систематичну матеріальну допомогу не менш як 5 років, за умови, що падчерка/ пасинок можуть надавати матеріальну допомогу, та якщо у мачухи/вітчима немає інших близьких родичів або якщо ці родичі з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання;

особа, яка проживала з особою з інвалідністю однією сім'єю до досягнення повноліття — за умови проживання однією сім'єю до досягнення повноліття не менш як 5 років, та за умови, що ця особа може надавати матеріальну допомогу, а також за умови, що у особи з інвалідністю не має інших близьких родичів.

Аліна Вдовцова також нагадує, що непрацездатною особою є людина пенсійного віку або яка визнана інвалідом. Проте як довести, що непрацездатна особа потребує матеріальної допомоги?

Адвокатка зазначає, що кожна ситуація індивідуальна: «Для однієї особи з інвалідністю — це одна сума коштів, яка їй необхідна для утримання, для іншої — інша. І без підтвердження факту необхідності матеріальної допомоги від самої особи з інвалідністю встановити або спростувати такий факт неможливо».

За словами Аліни Вдовцової, докази про утримання особи з інвалідністю надавати не потрібно.

«В законі мова йде про осіб, які згідно закону лише зобов’язані утримувати таку особу, а от чи здійснюють вони такий обов’язок чи ні — це вже інше питання і до абз.11 ч.1 ст. 23 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ відношення не має», — каже адвоката.

Раніше розповідали про те, які документи мають видати після проходження медкомісії та на яких підставах можна отримати відстрочку.

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