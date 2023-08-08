Виплати маленьким українцям від міжнародної організації: який розмір та хто може отримати

Міжнародні гуманітарні організації і активно допомагають українцям пережити російську навалу.

Зокрема, міжнародна організація СОС «Дитячі містечка», окрім грошей, також надає допомогу в оформленні документів, психологічну підтримку та безкоштовні юридичні консультації.

Про це йдеться на офіційному сайті благодійної організації.

Право на допомогу має родина, в якій дитина отримала поранення або інше ушкодження в результаті війни України с рф. Така програма діє на всій території країни та навіть за кордоном (лише для українців).

Комплексна допомога включає:

- супровід в оформленні інвалідності, соціальних виплат, та інших спеціальних статусів;

- надання консультацій з юридичних та соціальних питань;

- надання медичних послуг, у т.ч. діагностування, протезування, хірургічні операції, медикаментозне лікування тощо;

- надання реабілітаційних послуг;

- психологічна підтримка дітей, їх батьків та інших членів родини;

- грошова допомога сім’ям дітей, які отримали пораненням чи інше ушкодження здоров’я внаслідок російського вторгнення в Україну;

- інші послуги відповідно до потреб дітей і сімей.

Для отримання допомоги родині треба взяти участь у програмі благодійної організації, попередньо заповнивши форму на сайті фонду СОС «Дитячі містечка».

З собою потрібно мати такі документи:

- паспорт одного з батьків або іншого законного представника дитини;

- ІПН законного представника дитини;

- свідоцтво про народження або паспорт дитини;

- ІПН дитини (за наявності);

- реквізити грошового рахунку (номер IBAN);

- медична виписка або довідка від Національної поліції або витяг про внесення справи до Єдиного реєстру досудових розслідувань (за наявності). Це необхідно, щоб підтвердити факт поранення.

Нагадаємо, мешканці Миколаївської та Херсонської областей можуть отримати фінансову допомогу за втрачений урожай внаслідок підриву Каховської ГЕС. На допомогу фермерам уряд виділив м 271 млн грн.

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