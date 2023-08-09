Прессекретар Єврокомісії із закордонних справ і політики безпеки Петер Стано провів брифінг, на якому заявив, що Євросоюз не може надати Україні гарантії безпеки. «Це не є прерогативою ЄС. Ми не безпекова організація. Це дискусія для НАТО і окремих країн, але не для ЄС як організації», — пояснив Стано. Нагадаємо, що «ФАКТИ» раніше писали, що «Велика сімка» ухвалила декларацію про підтримку України.

Журналісти нагадали йому про заключне комюніке червневого саміту Євросоюзу. У документі зазначено: «Європейський Союз і держави-члени готові разом із партнерами зробити свій внесок у майбутні зобов'язання у сфері безпеки перед Україною, що допоможе Україні захищатися в довгостроковій перспективі, стримувати акти агресії та протидіяти зусиллям із дестабілізації».

«Так, я згоден, саме це сказано у висновках саміту ЄС, але якщо йдеться саме про гарантії безпеки, то це питання для окремих держав-членів», — відповів Стано.

Він зазначив, що Євросоюз підтримує Україну в кількох сферах, включно з військовою, наприклад, фінансує постачання озброєнь для захисту від російської агресії.

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«Ми можемо підтримати гарантії безпеки, але сам по собі ЄС не є гарантом безпеки. Це прерогатива держав-членів, у яких є способи пропозиції та надання подібних гарантій», — сказав Стано.

Він також зазначив, що його роз'яснення повністю відповідають документу, який було ухвалено на червневому саміті. У ньому йдеться про те, що «ці зобов'язання будуть прийняті при повному дотриманні політики безпеки і оборони деяких держав-членів і з урахуванням інтересів безпеки і оборони всіх держав-членів».

До ЄС входять кілька держав — Австрія, Мальта, Ірландія — які задекларували свій нейтральний статус. Тому Євросоюз у принципі не може затвердити гарантії безпеки для України на загальному рівні. Це б суперечило нейтралітету окремих його членів.

Крім того, є ще й Угорщина, яка принципово не надає Україні жодної військової підтримки.

Водночас ЄС продовжує внутрішню дискусію про довгострокові зобов'язання перед Україною. Наприкінці серпня в Брюсселі мають намір повернутися до обговорення пропозиції Жозепа Борреля про створення фонду військової допомоги Україні на найближчі чотири роки.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки запропонував виділити з Європейського фонду миру до 5 млрд євро на рік на оборонні потреби України. Єврокомісія також розробила новий план, згідно з яким Україні готові виділити ще 50 млрд євро у вигляді грантів і кредитів коштом бюджету Євросоюзу протягом 2024−2027 років.

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