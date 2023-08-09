До правил реєстрації переселенців внесли важливу зміну: що потрібно знати

Кабінет Міністрів України, який нещодавно змінив термін виплати допомоги переселенцям, ухвалив постанову, що врегульовує процедуру внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян із тимчасово окупованих територій України, а також територій, на яких ведуться або велися бойові дії, до відповідних реєстрів.

Як пише borgexpert.com, дані вносяться: до Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР) — особам під час оформлення, обміну паспорта громадянина України; закордонного паспорта, посвідки на постійне або тимчасове проживання як дорослим, так і дітям; а до відомчої інформаційної системи ДМС — під час оформлення дитині паспорта громадянина України, закордонного паспорта; до реєстру територіальної громади — під час декларування або реєстрації місця проживання як дорослих, так і дітей.

Зазначається, що всі, хто має задеклароване місце проживання на ТОТ та в зонах бойових дій, зможуть декларувати місце свого проживання на підконтрольній уряду території без зняття з реєстрації місця свого попереднього проживання.

Для дітей адресою зареєстрованого місця проживання вважатиметься адреса зареєстрованого місця проживання їхнії законних представників чи одного з них, з ким проживає дитина.

Послуги з внесення відомостей про адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання надаватимуться безоплатно.

Нагадаємо, що з 1 серпня мали запрацювати нові правила, що стосуються отримання виплат переселенцями — йдеться про поновлення ідентифікація отримувачів пенсій та соцдопомоги з числа ВПО. Втім, уряд вирішив відкласти набуття чинності цими правилами до 1 листопада 2023 року.

Фото Pixabay

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