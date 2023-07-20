Колишній клуб Реброва вигнав тренера-росіянина після ганебного вильоту з Ліги чемпіонів (відео)

Чемпіон Угорщини «Ференцварош» вирішив розлучитися з головним тренером росіянином Станіславом Черчесовим після того, як команда з Будапешта не змогла подолати відбір Ліги чемпіонів.

У першому кваліфікаційному раунді ексклуб Сергія Реброва зустрічався із чемпіоном Фарерських островів — «Клаксвіком». На виїзді будапештці зіграли внічию — 0:0, і були явними фаворитами у прогнозах на вихід до наступного етапу. Але з самого початку поєдинку-відповіді все пішло не за сценарієм «Ференцвароша», і, пропустивши тричі в першому таймі, господарі зазнали розгромної поразки — 0:3 (Фредеріксберг, 8, 32, Кассі, 45+1).

Примітно, що на післяматчевій пресконференції у Черчесова не вистачило сміливості самому подати у відставку після ганебного виступу, хоча фанати по ходу матчу скандували «Росіяни — геть», і рішення про його звільнення ухвалювало керівництво клубу.

Відеоогляд матчу «Ференцварош» — «Клаксвік» — 0:3

Зазначимо, що клуби українських легіонерів пройшли до другого раунду відбору найпрестижнішого клубного турніру Європи. Молдовський «Шериф» із Максимом Ковалем після виїзної поразки від румунського «Фарула» (0:1) обіграв суперника вдома в додатковий час (3:1), болгарський «Лудогорець» Ігоря Пластуна ліквідував гандикап у два м'ячі після першого матчу, розгромивши «Баллкани» з Косова вдома (4:0), а польський «Ракув» із Владиславом Кочергіним обіграв естонську «Флору» й у повторному поєдинку (3:0).

Нагадаємо, що з другого кваліфікаційного раунду виступ у турнірі розпочинає «Дніпро-1». Підопічні Олександра Кучера на цій стадії зіграють із грецьким «Панатинаїкосом» (перший матч — 25 липня, матч-відповідь — 1 серпня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол Мессі визнаний найкращим у минулому сезоні Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Ференцварош»

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