Півзахисник збірної Камеруну Гаель Ондуа зіграв у поєдинку чемпіонату світу з футболу проти Швейцарії (0:1) у бутсах з прапором росії.

Така повага до країни-агресора нинішнього футболіста німецького «Ганновера» аж ніяк не випадкова. Гаель народився і виріс у росії, він — син співробітника посольства Камеруну в москві. Футболіст був вихованцем школи «Локомотива», пізніше підписав контракт із ЦСКА і навіть зіграв за основний склад у поєдинку Кубка країни. Потім у його кар'єрі були данський «Вейле», українська «Зоря» (щоправда, у футболці луганського клубу півзахисник так і не дебютував), російський «Анжі» та швейцарський «Серветт».

Свого часу 27-річний Ондуа, який має паспорт рф, навіть заявив про бажання виступати за збірну Росії, але після міжнародної ізоляції команди з-за порєбріка з радістю прийняв запрошення Федерації футболу Камеруну.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що президент ФІФА запропонував «припинити вогонь» в Україні та нарвався на жорстку відповідь.

Фото fecafoot-officiel.com

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