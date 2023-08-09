Все по райдеру: Віталій Козловський показав свої «апартаменти»

Популярний співак Віталій Козловський, який нещодавно склав присягу та відправився на фронт, показав, де та яких умовах зараз перебуває. На своїй сторінці в інстаграмі він опублікував фото, де перебуває в бліндажі на позиціях. Це ті умови, в яких перебувають військові, боронячи нашу землю від російських загарбників. Але до них артист поставився з гумором.

«Все по райдеру», — коротко підписав фото Віталій.

Раніше він розповідав, що як і багато інших чоловіків, отримав повістку та прийшов до військкомату. Після підготовки та тренувань на полігоні Козловський відправився на фронт. Перед тим навіть встиг записати нову пісню та придбати тепловізор для свого підрозділу.

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