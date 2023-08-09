36.31 / 36.91 39.99 / 40.81
Київ: +22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Все по райдеру: Віталій Козловський показав свої «апартаменти»

15:30 9 серпня 2023
Віталій Козловський

Популярний співак Віталій Козловський, який нещодавно склав присягу та відправився на фронт, показав, де та яких умовах зараз перебуває. На своїй сторінці в інстаграмі він опублікував фото, де перебуває в бліндажі на позиціях. Це ті умови, в яких перебувають військові, боронячи нашу землю від російських загарбників. Але до них артист поставився з гумором.

«Все по райдеру», — коротко підписав фото Віталій.

Раніше він розповідав, що як і багато інших чоловіків, отримав повістку та прийшов до військкомату. Після підготовки та тренувань на полігоні Козловський відправився на фронт. Перед тим навіть встиг записати нову пісню та придбати тепловізор для свого підрозділу.

221

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

жінка

Виплачується лише непрацюючим пенсіонерам: хто з українців може отримувати додатково до пенсії 209 гривень

Тіна Кароль

У мережі розсекретили новий роман Тіни Кароль

Пральна машина

Пралка буде як нова: як зробити «генеральне» очищення пральної машини за допомогою двох диво-таблеток

Чумацький шлях

Овни покращать своє матеріальне становище, Левам випаде шанс проявити себе, а Рибам потрібен спокій: гороскоп на 9 серпня 2023 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту