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Зброя замість мікрофона: Віталій Козловський вже пішов служити

17:33 22 червня 2023
Віталій Козловський

Популярний співак Віталій Козловський, який нещодавно отримав повістку до військкомату, вже відправився на службу. Про це артист розповів в інстаграм, звернувшись до своїх прихильників, та показав відео у формі.

«Всім привіт друзі! Раніше моєю зброєю був мікрофон. Тепер моя зброя ось — справжня зброя, якою можна утилізувати ворога», — каже Віталій.

Зараз артист проходить військове навчання на полігоні. Він вступив до штурмової бригади наступу «Рубіж"у складі Нацгвардії.

«Далі моє життя зміниться. Сказати, що я хвилююся, — це нічого не сказати. Але в моєму житті настає новий етап. Я офіційно став військовим, адже я маю свій військовий квиток. А ще жетон, який на сленгу військових називають «смертник», — поділився подробицями Віталій.

Нагадаємо, багато відомих артистів долучилися до лав ЗСУ. Зокрема, хореограф Дмитро Дікусар зі зброєю в руках захищає країну. Вперше за рік він мав коротку відпустку.

Також репер Yarmak служить у ЗСУ. Він довів до сліз привітанням маленької донечки з днем народження.

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