Віталій Козловський склав присягу та готується до відправлення на фронт

Популярний український співак Віталій Козловський закінчив підготовку на військовому полігоні та склав присягу на вірність служити своїй країні. Він показав в інстаграмі, як разом з побратимами урочисто складали присягу.

«Військову присягу — склав. Присягаю ніколи не зрадити українському народові», — написав Віталій під відео.

В коментарях його зіркові друзі та прихильники висловлюють повагу та вдячність, бажають берегти себе.

«Пишаюсь тобою, сльози гордості на очах», — написала Світлана Тарабарова.

«Віталій — ти молодець. Горжусь тобою. Нехай Господь оберігає тебе і твоїх побратимів. Ми молимось за вас, та нашу неньку Україну щодня. Бережи себе!!! Любимо тебе і обіймаємо».

«Дякую Вам за вашу мужність, бережіть себе та своїх побратимів, ми за вас молимося, повертайтеся всі живими та здоровими».

«Нехай береже тебе Господь, рідний мій! Люблю! Молюсь! І ДЯКУЮ всім серцем за захист!», — пишуть в коментарях.

Віталій також розповів, що перед присягою мав два дні відпустки. За цей час він збирав необхідні речі, екіпіровку. Крім того, попрацював на студії і навіть встиг привітати молодят на весіллі й заробити трохи грошей, щоб придбати тепловізор.

Нагадаємо, Віталій Козловський отримав повістку та пройшов підготовку. Раніше він розповідав, як непросто далося йому навчання військової справи.

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