В Україну повертається 35-градусна спека: синоптики назвали дату

В Україні, де останнім часом знизилася температура повітря, 10 серпня в деяких областях очікуються грозові дощі. Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.

«10-го серпня на заході України, а в другій половині дня та ввечері й на Лівобережжі очікується грозові дощі. При грозах є ймовірність шквалів та граду. На решті території України переважатиме суха погода. Температура повітря розподілиться так: на заході +20+23 градуси, на сході +30+34 градуси, на півдні +28+33 градуси, на півночі +24+27 градусів, у центральних областях +24+29, на Дніпропетровщині до +30 градусів. У Києві в четвер опади малоймовірні, максимальна температура повітря буде ніжитися в комфортних межах, +25 градусів», — написала вона.

За прогнозом Діденко, кінець тижня в столиці буде холоднуватим, +19+22 градуси, і з періодичними дощами.

«А ось з понеділка літо схаменеться і організує знову спеку та сонячну погоду. І наступними вихідними, 19−20 серпня, стовпчики термометрів знову перемахнуть через атмосферний тин у бік градусних 30-ток. Взагалі, очікується в другій половині наступного тижня в Україні +30+35, на півдні та сході до +35+37 градусів», — написала синоптикиня.

Як писали «ФАКТИ», раніше український синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода у серпні.

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