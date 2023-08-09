Не показувала нікому 18 років: співачка KRUTЬ шокувала відвертими фото

Після гучного скандалу з Володимиром Остапчуком через некоректне висловлювання про оцінювання жінок, багато знаменитостей відреагували, висловивши своє ставлення. Відома українська бандуристка та співачка Марина KRUTЬ вразила особистою історією та вперше показала своє пошрамоване тіло.

За словами артистки, в дитинстві вона облилася окропом, отримала сильні опіки 3−4 ступеня. Тоді вона провела у лікарні чотири місяці. Зараз на тілі Марини залишилися страшні шрами. І не лише через те, що рани були глибокими. Просто в родини не було грошей на дорогі операції з пересадки шкіри.

«Лікарі сказали, шо можна пересадити шкіру, але грошей не було. Я не відкривала свої шрами до 18 років. Я в прямому сенсі не показувала їх нікому. Мені здавалось, що мене ніхто не покохає такою. Я не вийду заміж. Я не народжу дітей. Мені здавалось, що люди будуть тикати пальцями на мої шрами, якщо побачать. В близькості я просила завжди вимикати світло. Я не купалась на громадських пляжах. Потім у мене з'явився ще й целюліт, та розтяжки на стегнах від гормонального збою в 16. Я не могла дивитись на себе», — розповіла Марина про пережите.

Вона відверто зізналася, що намагалася приховувати недоліки, щоб бути красивою на публіці, комусь сподобатись. Одягала незручну білизну, яка втягує тіло, приховувала ноги під одягом… Але з часом зрозуміла, що зовнішність — не головне. Як і намагання подобатись комусь.

На думку артистки, головне — турбота про своє тіло і ментальне здоров’я.

«Тоді я зрозуміла, що щоби я із собою не робила і як би не намагалась сподобатись комусь. Любити і бути зі мною все одно будуть через інше. Точно не за зовнішнє. І ніхто ніколи мені не сказав, що мої шрами не красиві. Вони красиві. Вони унікальні. Вони частина мене, а якщо я люблю себе, то люблю і їх. Я є така як є», — підсумувала Марина.

Зовнішність знаменитостей часто стає об’єктом пильної уваги та критики. Нещодавно одне з видань опублікувало образливу статтю про старшу доньку Олі Полякової, в якій оцінювало зовнішній вигляд та вагу дівчинки. Артистка пригрозила журналістам судом.

Також Полякову з донькою захейтили за фотосесію в купальниках, в якій артистка трохи підправила фігури.

Фото: instagram.com/bandura_krut

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