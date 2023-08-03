Переборщили з фотошопом: схудлі Оля Полякова з донькою похизувалися фігурами в купальниках
Співачка Оля Полякова, яка нещодавно заінтригувала зміною іміджу в новому кліпі, разом зі старшою донькою відпочиває на курорті в Італії. Каже, що путівку оплатила ще до початку повномасштабного вторгнення, мала летіти до Риму 26 лютого 2022. І лише зараз змогла скористатися можливістю.
Оля разом із 18-річною Машею приводять себе у форму в детокс-центрі. Там передбачено спеціальне дієтичне харчування, фізичні вправи та релакс для відновлення. Співачка каже, що завдяки програмі вдалося схуднути і показала результат — фотосесію в купальниках.
Більшість фоловерів засипали дівчат компліментами.
Про деякі користувачі мережі зауважили, що неякісний фотошоп зіпсував враження.
Також фоловери радять сприймати себе такими, якими є насправді.
За словами Олі, відпочинок не минувся без неприємностей. Під час перельоту загубився їхній багаж. Тож кілька днів вони ходили в тому, в чому прилетіли та у речах, які надали їм у санаторії.
Передбачаючи хейт, Полякова зазначила: «Знаю що деякі скажуть не на часі, а я скажу ми так втомилися що я просто маю тут бути, вода лікувальна, дієта з високою кухнею, спокій, магнієві ванни, крутезне спа… це те чого зараз всім не вистачає, я не виключення!»
Варто зазначити, що знаменитості часто зазнають хейту через демонстрацію свого відпочинку, особливо за кордоном. Так, нещодавно хвилю критики отримала акторка Наталка Денисенко за демонстрацію своїх форм у купальнику на турецькому курорті.
Там же її подруга Олена Світлицька зіткнулася з неадекватною росіянку, яка шарпала за руку її трирічну дитину.
Фото: instagram.com/polyakovamusic369