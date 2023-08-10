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Українські прикордонники не пустили додому 71-річного прихильника «русского міра»

13:12 11 серпня 2023
паспорт

71-річний росіянин, що понад 20 років проживає в Україні, змушений буде щонайменше три роки мешкати деінде. Може, навіть, насолоджуватися «русскім міром», якого йому так не вистачало. Повертаючись з донькою (громадянкою України) з-за кордону, він посперечався з прикордонниками та представниками СБУ, що проводили перевірку у пункті пропуску «Старокозаче» на кордоні з Молдовою. Йому не подобалося, що у нас проходить декомунізація, дерусифікація, що українська церква переходить на новоюліанський календар, що в Україні розмовляють українською…

Тож прикордонники перевірили мобільний телефон чоловіка, де «виявили контент, що свідчив про прихильність до російської агресивної політики», повідомила пресслужба ДПСУ. До доньки претензій не мали, але її батьку, громадянину росії, що отримав посвідку на проживання в Україні 2003 року, заборонили в'їзд у нашу країну на три роки.

Схоже, принцип «гадити там, де їси» — традиційна «русскомірская» скрєпа. Так, в інтернеті зараз популярне відео з росіянином, що досить давно живе у США: 77-річний чоловік розказує, як добре (й безплатно) його там лікують, набагато краще, ніж на батьківщині, як там все чудово… Але він все одно з дитинства ненавидить цю Америку.

Раніше «ФАКТИ» публікували висловлювання публіциста Олександра Невзорова, який вважає, що «чим печернішою буде росія, тим спокійніше для цивілізації».

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