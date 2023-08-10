рф намагається бити по авіабазах, де розміщені винищувачі Су-24. Обладнані ракетами Storm Shadow і Scalp, вони успішно працюють по розташуванню окупантів. Про це пише Blick. Лідер Кремля володимир путін визначив винищувачі як можливе слабке місце українців. Протягом декількох тижнів російські війська атакували бази ВПС на заході України, де, як вони підозрюють, базуються літаки Су-24.

Зокрема, неодноразово атакували авіабазу в Старокостянтинові. Лише в неділю, за даними українського Генштабу, українці відбили атаку 20 ракет Х-101/55 та 27 іранських безпілотників Shahed-Kamikazed. Італійський військовий експерт Томас Тайнер оцінює тактику росіян як не дуже вдалу.

«росія випускає 90 відсотків своїх крилатих і балістичних ракет по базі, де розміщені ці літаки. І все ж росії не вдається зробити це знову і знову», — зазначає він у Твіттері.

Нещодавні атаки на мости в Чонгарі та Генічеську показують, що ракети Storm Shadow і SCALP можуть вражати критичні російські окупаційні цілі на сході та півдні України вдень і вночі. За даними Bild, росіян також непокоїть той факт, що українські військово-повітряні сили переміщують літаки Сухого на іншу авіабазу кожні 24 години. Всі авіабази радянських часів були відновлені, а також використовуються нові секретні злітно-посадочні смуги на автомагістралях. Для захисту цінних винищувачів і баз задіяно кілька зенітно-ракетних комплексів Patriot та Iris-T.

Раніше «ФАКТИ» писали, що ракети Storm Shadow вразили батальйон міноборони рф у Криму.

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