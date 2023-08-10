Партнер народного депутата Олександра Дубінського по бізнесу у Словаччині Володимир Лукач є співзасновником двох бізнесів із російськими бенефіціарами. Про це свідчать дані бізнес-реестру Словаччини, повідомляє «Апостроф».

«Компанія DubPro, яка була зареєстрована в Братиславі у 2019 році, має серед засновників — Дубінського, його колишню дружину Лесю Цибко та мешканеця села Баранинці Закарпатської області Володимирв Лукача. Компанія була ліквідована 4 вересня 2022 року», — пише «Апостроф».

Окрім DubPro, за інформацією «Апострофа», Лукач значиться співзасновником ще двох словацьких компаній: Avocado point і ALMET. Обидві мають російських співвласників — Ольга Дубодел і Олексій Позняк з москви та Володимир Мікін і Сірена Гараєва з Альметьєвська (Татарстан).

Сам же Дубінський, за даними моніторингу руху «Чесно», видалив зі свого каналу посилання на пропагандистські канали «Легитимный» та «Резидент», які СБУ пов’язує зі спецслужбами рф.

Зокрема йдеться, що нардеп видалив 10 дописів зі згадкою «Резидента», 3 пости з посиланням на «Легитимний» та ще 5 з тегами обох каналів. Один лише «Резидент» згадував Дубінського понад 180 разів.

Як повідомлялось раніше, 3 серпня працівники ДБР спільно з СБУ проводили обшуки у Дубінського, який під час війни виїхав за кордон нібито під приводом супроводження батька на лікування. 9 серпня 2023 року генеральний прокурор повідомив йому про підозру у службовому підробленні для виїзду за кордон. Підозру Дубінський назвав «політичним замовленням».

Слідство встановило, що батько нардепа виїхав на лікування самостійно — на день раніше за сина. А повернувся до України — на 16 днів раніше. Нардеп Дубінський був за кордоном місяць — з 27 червня до 27 липня 2023 року. За цей час депутат встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію.

Раніше ФАКТИ розповіли, який вигляд мають готелі, в яких нардеп зупинявся в Іспанії.

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