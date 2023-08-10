Чому дбайливі господині додають рослинну олію в пральну машину

Багато господинь стикаються з проблемою швидкого старішання улюблених рушників та інших тестильних виробів, які перебувають у постійному користуванні членів родини.

Проте виявляється, що впоратися з цим клопотом досить легко, і допоможе в цьому звичайна рослинна олія, пише ukr.media.

Наші бабусі застосовували її під час ручного прання, а сучасні господині добре роблять це і при машинному пранні.

Ручне прання

Візьміть 8 л окропу, 20 г соди, шматок господарського мила, 2 ст. л рослинної олії.

Приготуйте мильний розчин на основі господарського мила, додайте до нього соду і олію. В отриману суміш опустіть брудну білизну. Залиште її відмокати на 8 годин, періодично перемішуючи.

Через деякий час виперіть білизну як зазвичай — вручну або в машині.

Машинне прання

Під час прання в пральній машині просто додати кілька ложок олії прямо в барабан. Потім потрібно вибрати режим стандартного прання, а потім — висушити білизну.

Рушники та простирадла стануть м'якими та свіжими без використання кондиціонера.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, навіщо господині кидають у барабан машини кубики льоду.

109

Читайте нас у Facebook та Instagram