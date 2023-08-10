Чому дбайливі господині додають рослинну олію в пральну машину
Багато господинь стикаються з проблемою швидкого старішання улюблених рушників та інших тестильних виробів, які перебувають у постійному користуванні членів родини.
Проте виявляється, що впоратися з цим клопотом досить легко, і допоможе в цьому звичайна рослинна олія, пише ukr.media.
Наші бабусі застосовували її під час ручного прання, а сучасні господині добре роблять це і при машинному пранні.
Ручне прання
Візьміть 8 л окропу, 20 г соди, шматок господарського мила, 2 ст. л рослинної олії.
Приготуйте мильний розчин на основі господарського мила, додайте до нього соду і олію. В отриману суміш опустіть брудну білизну. Залиште її відмокати на 8 годин, періодично перемішуючи.
Через деякий час виперіть білизну як зазвичай — вручну або в машині.
Машинне прання
Під час прання в пральній машині просто додати кілька ложок олії прямо в барабан. Потім потрібно вибрати режим стандартного прання, а потім — висушити білизну.
Рушники та простирадла стануть м'якими та свіжими без використання кондиціонера.
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