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Деякі господині кидають у пралку кубики льоду: що дає цей незвичний лайфхак

17:55 25 липня 2023
лід

Кожна господиня під час прання застосовує свої перевірені лайфаки, які дозволяють досягнути бажаного результату. А от на прасування завжди витрачається дуже багато часу.

Щоб цього уникнути, можна у пральну машину додати кілька кубиків льоду, пише сайт з порадами для жінок.

Після цього деякі речі взагалі не потрібно буде прасувати. А деякі стануть лише трохи зім'ятими.

Все, що потрібно зробити, це взяти три-чотири кубики льоду йі кинути їх у сушарку або у пралку в режимі «сушіння» разом із пом’ятим одягом.

Сушарці треба попрацювати близько 10 хвилин. Кубики льоду розтануть усередині сушарки, створивши вологу та ефект пари, який розгладить складки на одязі.

Раніше ми розповідали, як почистити пралку без шкідливої хімії.

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