Смакота неймовірна: швидкий зимовий салат з баклажанів і перцю від зірки шоу «МастерШеф»

Самвел Адамян добре відомий на просторах YouTube. Свого часу він серйозно захопився кулінарією і почав розповідати історії приготування своїх шедеврів, першими з яких були млинці з 5 літрів молока та 30 яєць.

Так він потрапив у поле зору організаторів шоу «МастерШеф» і став одним із найяскравіших учасників 4 сезону.

Сьогодні він продовжує свої кулінарні експерименти та ділиться успіхами з багатотисячною аудиторією.

Так, на злобу дня він приготував простий салат на зиму з баклажанів та перцю, озвучивши докладний рецепт.

На 5 півлітрових баночок салату знадобиться такий набір продуктів:

1 кг перцю;

1 кг баклажан;

7 зубчиків часнику.

Для маринаду:

500 мл води;

250 мл оцту 9%;

250 мл цукру + 3 столові ложки;

2 неповні столові ложки солі;

125 мл олії.

Для початку у баклажанів відрізаємо черешки та нижню частину. Чистити овочі не варто.

Перці чистимо від насіння.

Нарізаємо на рівні шматочки (завдання — щоб кожен можна було зручно взяти вилкою).

Готуємо маринад з додаванням часників часнику, доводимо до кипіння і бланшируємо по черзі баклажани та перці по 10 хвилин, не закриваючи кришку.

Підготовлені таким чином овочі укладаються в гарячі банки шарами та заливаються цим же маринадом.

До речі, для знезараження банок автор відео рекомендує не стерилізувати їх, а налити в них 100 мл оцту і добре потрясти. Цієї порції оцту вистачає для обробки всіх 5 банок.

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