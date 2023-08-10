Смакота неймовірна: швидкий зимовий салат з баклажанів і перцю від зірки шоу «МастерШеф»
Самвел Адамян добре відомий на просторах YouTube. Свого часу він серйозно захопився кулінарією і почав розповідати історії приготування своїх шедеврів, першими з яких були млинці з 5 літрів молока та 30 яєць.
Так він потрапив у поле зору організаторів шоу «МастерШеф» і став одним із найяскравіших учасників 4 сезону.
Сьогодні він продовжує свої кулінарні експерименти та ділиться успіхами з багатотисячною аудиторією.
Так, на злобу дня він приготував простий салат на зиму з баклажанів та перцю, озвучивши докладний рецепт.
На 5 півлітрових баночок салату знадобиться такий набір продуктів:
- 1 кг перцю;
- 1 кг баклажан;
- 7 зубчиків часнику.
Для маринаду:
- 500 мл води;
- 250 мл оцту 9%;
- 250 мл цукру + 3 столові ложки;
- 2 неповні столові ложки солі;
- 125 мл олії.
Для початку у баклажанів відрізаємо черешки та нижню частину. Чистити овочі не варто.
Перці чистимо від насіння.
Нарізаємо на рівні шматочки (завдання — щоб кожен можна було зручно взяти вилкою).
Готуємо маринад з додаванням часників часнику, доводимо до кипіння і бланшируємо по черзі баклажани та перці по 10 хвилин, не закриваючи кришку.
Підготовлені таким чином овочі укладаються в гарячі банки шарами та заливаються цим же маринадом.
До речі, для знезараження банок автор відео рекомендує не стерилізувати їх, а налити в них 100 мл оцту і добре потрясти. Цієї порції оцту вистачає для обробки всіх 5 банок.
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