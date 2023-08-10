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Книга рецептів

Смакота неймовірна: швидкий зимовий салат з баклажанів і перцю від зірки шоу «МастерШеф»

18:39 10 серпня 2023
Готовий салат

Самвел Адамян добре відомий на просторах YouTube. Свого часу він серйозно захопився кулінарією і почав розповідати історії приготування своїх шедеврів, першими з яких були млинці з 5 літрів молока та 30 яєць.

Так він потрапив у поле зору організаторів шоу «МастерШеф» і став одним із найяскравіших учасників 4 сезону.

Сьогодні він продовжує свої кулінарні експерименти та ділиться успіхами з багатотисячною аудиторією.

Так, на злобу дня він приготував простий салат на зиму з баклажанів та перцю, озвучивши докладний рецепт.

На 5 півлітрових баночок салату знадобиться такий набір продуктів:

  • 1 кг перцю;
  • 1 кг баклажан;
  • 7 зубчиків часнику.

Для маринаду:

  • 500 мл води;
  • 250 мл оцту 9%;
  • 250 мл цукру + 3 столові ложки;
  • 2 неповні столові ложки солі;
  • 125 мл олії.

Для початку у баклажанів відрізаємо черешки та нижню частину. Чистити овочі не варто.

Перці чистимо від насіння.

Нарізаємо на рівні шматочки (завдання — щоб кожен можна було зручно взяти вилкою).

Готуємо маринад з додаванням часників часнику, доводимо до кипіння і бланшируємо по черзі баклажани та перці по 10 хвилин, не закриваючи кришку.

Підготовлені таким чином овочі укладаються в гарячі банки шарами та заливаються цим же маринадом.

До речі, для знезараження банок автор відео рекомендує не стерилізувати їх, а налити в них 100 мл оцту і добре потрясти. Цієї порції оцту вистачає для обробки всіх 5 банок.

Зверніть увагу також на рецепт баклажанів з лечо .

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