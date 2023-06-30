Сонячно-жовті оладки з тростинним цукром: при подачі доповнити карамелізованими абрикосами
Млинці, оладки та сирники на жовтках із додаванням тростинного цукру виходять особливо гарними — яскраво-жовтими, як на картинці. Крім апетитного вигляду вони мають і особливий смак. Білки ж можна використовувати для приготування інших страв — наприклад, безе або меренги.
Рецептом сонячно-жовтих млинців поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше рекомендувала приготувати соус із чорної черешні.
- Подавати такі оладки можна, доповнивши їх карамелізованими абрикосами або черешнею, — каже Ардія Діаманті.
Сонячно-жовті млинці
- 2 жовтки
- Тростинний цукор (за смаком)
- Сметана — 4 столові ложки
- Борошно — три чверті склянки борошна
Змішати жовтки з цукром і сметаною, додати борошно. Консистенція тіста має бути густішою, ніж у сметани. Смажити на олії до готовності.
На іншій сковороді карамелізувати абрикоси. Для цього половинка плоду вмочується попередньо в цукор. Карамелізувати абрикоси потрібно на сухій розігрітій сковороді протягом 2−3 хвилин.
Подавати оладки з карамелізованими абрикосами.
І смачного!
Нагадаємо рецепт паштету з авокадо та консервованого тунця.
Фото з альбому Ольги Сметанської51