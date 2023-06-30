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Сонячно-жовті оладки з тростинним цукром: при подачі доповнити карамелізованими абрикосами

22:35 9 липня 2023
Оладки

Млинці, оладки та сирники на жовтках із додаванням тростинного цукру виходять особливо гарними — яскраво-жовтими, як на картинці. Крім апетитного вигляду вони мають і особливий смак. Білки ж можна використовувати для приготування інших страв — наприклад, безе або меренги.

Рецептом сонячно-жовтих млинців поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше рекомендувала приготувати соус із чорної черешні.

- Подавати такі оладки можна, доповнивши їх карамелізованими абрикосами або черешнею, — каже Ардія Діаманті.

Сонячно-жовті млинці

  • 2 жовтки
  • Тростинний цукор (за смаком)
  • Сметана — 4 столові ложки
  • Борошно — три чверті склянки борошна

Змішати жовтки з цукром і сметаною, додати борошно. Консистенція тіста має бути густішою, ніж у сметани. Смажити на олії до готовності.

На іншій сковороді карамелізувати абрикоси. Для цього половинка плоду вмочується попередньо в цукор. Карамелізувати абрикоси потрібно на сухій розігрітій сковороді протягом 2−3 хвилин.

Подавати оладки з карамелізованими абрикосами.

І смачного!

Нагадаємо рецепт паштету з авокадо та консервованого тунця.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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