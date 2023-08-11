У ворога за добу мінус 12 танків та 15 броньовиків: ЗСУ успішно стримують відчайдушні атаки окупантів на Авдіївку та Мар'їнку

Протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних ударів, у тому числій по готелю у Запоріжжі, а також 61 авіаційний удар, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, нажаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, протягом зазначеного часу на фронті відбулось 34 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Надії та південніше Новоселівського Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 — по зенітно-ракетному комплексу противника. Також минулої доби нашими захисниками було знищено 7 ударних БпЛА противника типу «Шахед-136».

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 станції радіоелектронної боротьби та вузол зв’язку противника.

Станом на ранок п`ятниці, 11 серпня, загальні втрати особового складу ворожої армії склали 252 780 військових. Протягом доби ЗСУ знищили близько 90 одиниць техніки та озброєння противника.

Фото Генштабу

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни констатують, що Сили оборони України ведуть контрнаступальні дії, як мінімум, на трьох ділянках фронту, та напередодні просунулися в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

«Геолокаційні кадри, оприлюднені 10 серпня, свідчать про те, що українські сили форсували річку Мокрі Яли та просунулися на схід на південний захід околоці населенного пункту Урожайне (9 км південніше Великої Новосілки), а також досягли часткових успіхів на півдні та південному сході Старомайорського», — йдеться у звіті аналітиків.

Раніше військовий експерт Крістіан Меллінгг з Німецької ради з міжнародних відносин зазначав, що якщо українцям вдасться прорвати першу лінію російської оборони, наступ буде успішним. У разі просування до ліній постачання ворога на залізниці та автошляхах у напрямку до Мелітополя, ЗСУ зможуть тримати під вогневим контролемвсю територію аж до Азовського моря.

А директор Фонду «Повернись живим» Тарас Чмут, зазначивши, що в суспільстві «перегріті» очікування щодо контрнаступу, сказав, що він йде, але рішення його «пришвидшити» приведе до великих втрат.

Фото Генштаба ЗСУ

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