Як члену ЦВК, який живе в США, вдається отримувати зарплату з держбюджету України: розслідування ЗМІ

Після гучного скандалу з відпочинком на Мальдівах нардепа Юрія Арістова, в центрі скандалу опинився член Центральної виборчої комісії Юрій Буглак. Він виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення і з того часу не повертався, він зберігає свою посаду. Це випливає з розслідування проєкту Радіо Свобода «Схеми».

Так, Буглак живе з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі. Протягом усього 2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати — сумарно йому нарахували півтора мільйона гривень, в тому числі матеріальну допомогу з держбюджету «для вирішення соціально-побутових питань». З весни 2023 року член ЦВК взяв декретну відпустку зі збереженням посади.

Сам Буглак у коментарі журналістам заявив, що має «особисті обставини», і на його думку він не порушував українських законів, бо виїхав до вторгнення, а з його початком ЦВК перейшла на дистанційну роботу.

Буглак вилетів із аеропорту «Бориспіль» 12 лютого 2022 року рейсом до Стамбулу. З наступного дня і по 9 березня у нього була запланована відпустка.

Вона закінчилася, але публічний службовець так і не повернувся до України. На рішення залишитися за кордоном не вплинув і заклик президента Володимира Зеленського. 14 лютого 2022 року глава держави звернувся до «всіх представників держави», закликавши повернутися впродовж 24 годин до України.

Зазначимо, що Юрій Буглак — член Центральної виборчої комісії (ЦВК) із 2019 року, колишній головний юридичний радник кондитерської корпорації «Roshen», ексдепутат Верховної Ради від партії «Блок Петра Порошенка».

Живучи за кордоном, член ЦВК Юрій Буглак восени 2022 року двічі просив про матеріальну допомогу з бюджету України — «на оздоровлення», та «для вирішення соціально-побутових питань у зв'язку з народженням дитини». І отримав цю допомогу — загалом у розмірі 230 тисяч гривень.

Як член ЦВК, Буглак мав «вести особистий прийом громадян». У відповідь на інформаційний запит у ЦВК повідомили, що згідно з журналом обліку у 2021−2023 році він цього не робив.

Перебуваючи за межами України Буглак приєднувався до онлайн засідань Центральної виборчої комісії протягом 2022-го року і до березня 2023 року. Вони проводилися у середньому кілька разів на місяць. До прикладу, в березні 2022 року ЦВК засідала один раз 19 хвилин, а у квітні два — 23 і 7 хвилин.

Як з’ясували журналісти, родина посадовця живе у передмісті Маямі, у штаті Флорида (США). Конкретне місце проживання журналісти встановили із соціальних мереж дружини Юрія Буглака та матері його дитини ― Тетяни Ртищевої. У своєму профайлі LinkedIn вона вказує, що з січня 2022 року живе у Голлівуді, штат Флорида — це містечко поруч з Маямі на узбережжі Атлантичного океану.

Тетяна — учасниця групи «Живем в Майами, говорим по-русски» у Facebook. Там вона опублікувала світлину, завдяки якій журналістам вдалося вирахувати локацію, де вона була зроблена. Це житловий комплекс The Wave, розташований у місті Голлівуд штату Флорида. Комплекс розташований прямо на узбережжі Атлантичного океану. Там є басейни, спа, фітнес-центр та свій вихід до пляжу.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно народний депутат від партії «Слуга народу» Андрій Холодов, який перебуває за кордоном, подав до Ради заяву про складання мандату. Це сталося на тлі чуток про його відпочинок на Кіпрі. А народному депутату Олександру Дубинському оголосили про підозру у службовому підробленні документів для виїзду за кордон (ч. 1 ст. 366 КК України).

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